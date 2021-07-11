Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile tekrar anlaşılmasının ardından transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Utku Yuvakuran, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'la sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, Kenan Karaman transferinde de mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Kenan Karaman'la anlaştı

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

Habere göre başarılı oyuncu, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'la üç senelik sözleşme imzaladı.

Ayrıca Kenan Karaman'ın ilerleyen günlerde siyah-beyazlıların hazırlık kampına dahil olacağına yer verildi.

✅ Kenan Karaman Beşiktaş’ta. @aspor



•Beşiktaş, milli oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzaladı. Hayırlı olsun.



* Kenan 1-2 gün içerisinde Nevzat demir Tesisleri’nde kampa katılacak. https://t.co/402vTfXrWB — Sercan Dikme (@sercan_dikme) July 11, 2021

Kenan Karaman'ın geride bıraktığımız sezondaki performansı

Hücumun her bölgesinde forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takım'da da Şenol Güneş'in en çok tercih ettiği oyunculardan biri olmuştu.

Kariyerine Hoffenheim'da başlayan Karaman, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hannover'e transfer olmuştu. Buradan ayrıldıktan sonra Fortuna Düsseldorf'la anlaşan milli yıldız, Alman ekibinin formasını üç sezon boyunca terletti.

27 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Bundesliga temsilcisinin formasını 28 kez giyerken yedi gol iki asistlik bir performansa imza atmıştı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, geçen sezon kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rossier'in kulüpleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Daha fazlası için:

Fenerbahçe antrenmanında Berke Özer şov!

Emre Belözoğlu Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı oluyor

Beşiktaş - Rachid Ghezzal görüşmelerinde nihai sonuç çıktı