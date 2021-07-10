Fenerbahçe antrenmanında Berke Özer şov!

Genç kaleci ayak tenisinde aldığı sayılarla santrforları kıskandırdı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, sabah antrenmanında ayak tenisi oynarken, oldukça eğlenceli geçtiği gözlenen oyunda Berke Özer fırtınası esti. Yer aldığı takımda genelde son vuruşları yapan isim olarak dikkat çeken genç kaleci takımına vole ve röveşata vuruşlarıyla aldırdığı sayılarla dikkat çekti.

Fenerbahçe antrenmanında ayak tenisi. 🏓



Berke Özer füzeleri gönderiyor 🚀🤩 pic.twitter.com/PU5AbbPnzH — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 10, 2021

Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen kampın yıldızları arasında yer alan Berke'nin yükselen formu Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonundaki soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Altay Bayındır'ın 1 numaralı forması garanti görünürken, Berke'nin sezon boyunca yedek oturması genç kalecinin gelişiminin önünü tıkayabilir.

Sözleşmesi sona erecek

Fenerbahçe ile 2022 yazında bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan ve gelecek sezon sonunda serbest kalma ihtimali bulunan Berke ile La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in yakından ilgilendiği bilinirken, İspanyol ekibinin yaptığı 6 milyon euro'luk teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

Berke'nin kontratını uzatarak transferde elini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, milli oyuncu ile yeni sözleşme imzalamayı başarması halinde Berke'yi yeniden kiralayabilir. Altay Bayındır'ın muhtemel satışı sonrası kaleyi Berke'ye devretmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin kısa bir süre içinde Berke'nin menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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