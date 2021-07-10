Emre Belözoğlu Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı oluyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Emre Belözoğlu, Milli Takım teknik heyetine katılıyor.

EURO 2020'de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve grubunu puansız tamamlayarak, turnuvaya veda eden Türkiye'de değişime yönelik ilk adım geldi. NTV Spor'da yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu ay-yıldızlı takımın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nu da dahil etmek için genç teknik direktörle anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak başlayan ancak Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından ligin bitimine 10 hafta kala sarı-lacivertli takımın başına geçen ve bu süreçte yedi galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet yaşayan Belözoğlu'na ilişkin resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

2002 Dünya Kupası'nda kadrodaydı

Şenol Güneş'in mevcut yardımcısı Bayram Bektaş'ın görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmasa da Belözoğlu Eylül ayında oynanacak Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takımdaki görevine başlamış olacak.

🗣️ Emre Belözoğlu:



"Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız.



Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız." 👀 pic.twitter.com/rCzLEEPh2q — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 10, 2021

Şenol Güneş'in Türkiye'yü üçüncülüğe taşıdığı 2002 Dünya Kupası'nda Güneş'in öğrencileri arasında yer alan Belözoğlu, EURO 2020 elemelerinde de forma giymişti.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra kariyerinin ilerleyen yıllarında başarılı bir teknik direktör olmayı hedeflediğini belirten Belözoğlu, UEFA A Lisansı'na sahip. 40 yaşındaki Belözoğlu'nun Dünya Kupası sürecinde Pro Lisans alarak, 2022 Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmesi bekleniyor.

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