Beşiktaş, Juan Jesus'u transfer etmek istiyor

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Juan Jesus oldu.

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, İtalyan basınından siyah-beyazlı takıma ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Roma'dan ayrılan Juan Jesus'u transfer etmek istediği belirtildi.

Son iki sezonda Roma'da fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde dokuz maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A takımlarından Bologna da ilgileniyor. Roma'ya 2016-2017 sezonu başında Inter'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Jesus, dört kez Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giymişti.

Montero ayrılabilir

Geçtiğimiz sezon savunmada genellikle Welinton-Vida ikilisiyle oynayan Beşiktaş'ın Francisco Montero'nun büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir stoper takviyesi yapması beklenirken, bu ismin Jesus olma olasılığı da bir hayli yüksek görünüyor.

Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle Beşiktaş'ın olası teklifini kabul etmesi bekleniyor.

2011-2012 sezonunda ülkesinin takımlarından Internacional'den Serie A devi Inter'e transfer olan Jesus, bu takımdaki ilk üç sezonunda en fazla süre alan oyunculardan biri olmuştu. Roma kariyeri de oldukça iyi başlayan Jesus, son yıllarda gözden düşmüş ve yedek kulübesine hapsolmuştu.

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