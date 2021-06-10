Fenerbahçe'nin hoca adayı Rafa Benitez, Everton'ın gündeminde

Adı Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Rafael Benitez'in yeni takımı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Rafael Benitez'in İstanbul'a geleceği ve sarı - lacivertlilerle görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Everton, Real Madrid'e giden Carlo Ancelotti'nin boşluğunu Rafa Benitez ile doldurmak istiyor.

İspanyol çalıştırıcı daha önce Everton'ın ezeli rakibi Liverpool'u altı yıl çalıştırmış ve İstanbul'a oynanan finalde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

Merseyside ekibinin sahibi Farhad Moshiri, Rafael Benitez'i takımın başına getirmeyi çok istiyor.

Everton Futbol Direktörü Marcel Brands önümüzdeki birkaç gün içinde İspanyol çalıştırıcı ile bir araya gelerek takımın başına geçmesi için güçlü bir teklif sunacak.

Ayrıca, Everton Wolverhampton'dan ayrılan Nuno Espritio ile görüştü ve anlaşma sağlanamadı. 61 yaşındaki teknik direktör Premier Lig'de Liverpool dışında Chelsea ve Newcastle United'da da çalışmıştı.

Rafael Benitez'in Çin serüveni nasıl geçti

İspanyol çalıştırıcı son olarak Çin'in Dalian takımında görev yaptı. Çin ekibi, Benitez yönetiminde sahaya çıktığı 21 karşılaşmada beş galibiyet alabildi.

Beş de beraberlik alan Dalian, sahadan 11 kez de mağlubiyetle ayrıldı.