Neymar, PSG'de kalmak için Mbappe'yi şart koştu

Brezilyalı yıldız Neymar, Paris Saint-Germain’de kalmak için yönetimden Mbappe'yle ilgili ilginç bir istekte bulundu.

Neymar, Mayıs ayında Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.

AS’ta yer alan habere göre; Neymar sözleşmeyi imzalamadan önce yönetimden, Kylian Mbappe’nin takımda kalacağına yönelik garanti istedi.

Neymar böylece, transfer döneminde Mbappe’yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid’in planlarını sekteye uğratmış oldu.

Neymar sözleşmeyi imzaladı

Başkan kendinden emin

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçlerde Mbappe’nin kulüpteki geleceğiyle ilgili kesin konuşmuştu.

Katarlı yönetici, Fransa’da ligin tamamlanmasının ardından RMC Sport’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Mbappe PSG’de oynamaya devam edecek. Buradaki geleceğine dair hiçbir endişem yok. Projemiz arzulu bir şekilde devam ediyor, bunu yazın finansal olarak da göstereceğiz.”

Hafta başında ise L'Equipe’e konuşan Al Khelaifi, Mbappe konusunda güven tazelemişti.

“Açık konuşacağım. Kylian Mbappe Paris’te devam edecek. Onu asla satmayacağız veya serbest kalmasına müsaade etmeyeceğiz.”

“Görüşmelerle ilgili detay vermeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şu; ilerleme kaydettik. Umuyorum ki ortak bir anlaşma zemini bulacağız.”

“Mbappe önümüzdeki yıllarda Ballon d’Or’u kazanacak, buna eminim. Başka nereye gitmek isteyebilir ki? Hiçbir kulüp, PSG ile rekabet edebilecek bir projeye sahip değil.”

Mbappe'den kazanma vurgusu

Başkanın net ifadelerine rağmen, Mbappe temkinli konuşmayı sürdürüyor. Ligue 1’de yılın oyuncusu seçilen Fransız yıldız, Neymar’ın imzasından 15 gün sonra yaptığı açıklamada şu cümleyi sarfetmişti:

“Kazanmak, kazanabileceğim bir yerde olmak istiyorum. Kulübüm iyi bir projeye sahip olmalı. En önemli nokta bu.”

Son dört yılda PSG’nin attığı 582 golün neredeyse yarısında, Neymar-Mbappe ikilisinin katkısı var. Ligue 1’de üç sezondur gol krallığını kimseye kaptırmayan Mbappe, toplamda 132 gol ve 54 asist üretti.

Neymar ise aynı sürede 87 gol ve 45 asistle oynadı. İki oyuncu, takımın attığı tüm gollerin %48,5’ine katkına bulundu.

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