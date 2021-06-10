Antoine Griezmann: Messi’ye bir kavun gönderin, onu havyara çevirsin

Barcelona'nın Fransız oyuncusu, Lionel Messi ile aralarında güçlü bir ilişki bulunmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

2019’da Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olan Antoine Griezmann’ın Lionel Messi ile olan ilişkisi, o günden bu yana zaman zaman sorgulanıyor.

Griezmann, takımın Arjantinli yıldızı ile aralarında sıkı bir bağ bulunduğu konusunda ısrarcı. Messi’yle birlikte oynamanın kolaylığına vurgu yapan Griezmann, bu düşüncesini “Messi’ye bir kavun gönderin, onu havyara çevirsin” benzetmesiyle dile getirdi.

Fransız oyuncunun amcası Emmanuel Lopes ve eski menajeri Eric Olhats, geçen yıl Messi’yi Griezmann’a soğuk davranmakla suçlamıştı.

Problem iddialarını yalanladı

L'Equipe’e konuşan Griezmann, Messi ile aralarında bir problem bulunmadığını açıkladı.

“İyi anlaşıyoruz. Bazen birbirimize mesaj atıyoruz. Antrenmanlarda sürekli iletişim halindeyiz.”

“Sahada onunla birlikte oynamak çok kolay. Ona bir kavun gönderin, onu havyara çevirsin. Messi’ye kötü pas atma şansınız yok.”

Yeni sezon için ümitli

“Giderek daha iyi oluyoruz. Bu yıl sakatlıklar nedeniyle herkes ideal pozisyonunda oynayamadı, bu da işleri karmaşıklaştırdı. Yeni sezona yeni transferlerle başlayacağız, herşey daha iyi olacak.”

Barcelona’da geçirdiği iki yıllık süreçle ilgili de konuşan Griezmann, ilk 11’de tercih edilmediği dönemlerde bunun kendisini mutsuz ettiğini söyledi.

Camp Nou’da kendini mutsuz hissedip hissetmediği sorusuna ise; “Evet, şampiyonluğu kaybettiğimizde mutsuz hissettim” yanıtını verdi.

“Sezon başında fazla süre alamıyordum, kendimi önemsiz hissettim. Büyük maçlarda sahada olmaya alışkınım.”

“Real Madrid maçında kulübedeydim (Ekim 2020’de 3-1 kaybettikleri maç). Takım arkadaşlarımı ısınırken izlemek beni öfkelendirmişti.”

“Ama bu tercihi teknik direktör yapıyor. Durumu kabullenip, teknik direktörün fikrini değiştirmek için elinizden geleni yapmalısınız.”

Griezmann, Barcelona formasıyla çıktığı 99 maçta 35 gol atıp, 16 asist yaptı. Atletico Madrid'de geçirdiği beş sezonda maç başına 0,52 gol ortalaması yakalayan 30 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibinde bu sayının epey altında kaldı.

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