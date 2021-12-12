Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı fair play hareketi sebebiyle alkış topladı

Beşiktaş’ın, Vodafone Park’ta Kayserispor’u 4-2 yendiği mücadelede başarılı bir oyun sergileyen Serdar Saatçı, fair playe uygun hareketiyle de alkış topladı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında topun kendisinden çıkmasına rağmen hakemin korner kararı verdiği pozisyonda Serdar Saatçı, maçın hakemi Ali Şansalan’ı uyardı ve kararını değiştirmesini sağladı.

Ali Şansalan, dürüst bir şekilde kendisini uyaran Serdar Saatçı’yi fair playe uygun hareketinden dolayı tebrik etti.

Ne söylendi?

Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Serdar Saatçı şu ifadeleri kullandı:

“Bize altyapımızda, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz üç puanı alalım, bize de bu yakışır.”

👏 Maç içerisindeki fair play hareketiyle alkışları toplayan Serdar Saatçı'nın maç sonu açıklaması



🗣️ "Bize altyapımızda şerefinle oynayıp, hakkınla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz bir üç puanı alalım bize de bu yakışır." pic.twitter.com/jCpd3e5vLE — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 12, 2021

Serdar Saatçı’nin performansı

Kayserispor maçında 90 dakika boyunca sahada kalan genç oyuncu, başarılı müdahaleleriyle de alkış topladı.

Beşiktaş taraftarının kendisine olan desteğini de arkasına alan 18 yaşındaki Serdar Saatçı, takımının Kayserispor karşısında beraberliği yakaladığı golde Larin’e asist yaptı.

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