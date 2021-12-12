Beşiktaş İkinci Başkanı: Genç, başarıya aç bir teknik direktör ile çalışacağız

Sergen Yalçın ayrılığının ardından siyah-beyazlılar'da göreve hangi ismin geçeceği sürprizini korurken Beşiktaş yönetimi birçok aday ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından kulüp efsanesi Sergen Yalçın ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Yaşanan vedanın ardından görevi, Şenol Güneş, Slaven Bilic veya Rıza Çalımbay'ın devralacağı iddia edildi ancak ikinci başkan Adnan Dalgakıran, 'genç' bir isimle anlaşacaklarının altını çizdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ne söyledi?

Milliyet'e konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, finansal plan ve stratejilerden bahsederken siyah-beyazlılar'ın yeni teknik direktör profili için de bilgi verdi: "Artık menajerlerin restoran menüsü gibi listelerinden farklı bir konsepte geçeceğiz. Yurtta ve dünyada yetenekli genç futbolcuları bulup onlara yatırım yaparak, onları yetiştirerek güçlü kadro yapıları oluşturacağız."

"Sergen hocamızın ayrılmasından sonra genç, başarıya aç, bilimsel yöntemlerle çalışan bir teknik adamla anlaşacağız. Sadece teknik adam değişikliği ile ilgilenmiyoruz.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? 👇🤔 pic.twitter.com/SqMoL637xc — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 12, 2021

Gelecekte de sürdürülebilir finansal stratejiler oluşturmak istiyoruz. Alt yapıda genç, dinamik ve rekabetçi gençlere ihtiyacımız var. Afrika’dan bile böyle oyuncu adaylarını arayıp bulacağız."

"İyi bir sistem oluşturursak başarılı olabiliriz. Aksi halde dokuya uymayan transferler hayal kırıklığı yaratacaktır."

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları kim?

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta birçok isim gündeme geldi. Bu sezon Norwich City'de görevden alınan Daniel Farke'nin adı siyah-beyazlılar ile anıldı ancak Alman teknik direktörün teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Farke'nin yanı sıra Slaven Bilic, Rıza Çalımbay, Şenol Güneş gibi Beşiktaş'ı yakından tanıyan isimler de siyah-beyazlılar ile anıldı. Bu üç isimden Şenol Güneş daha çok ön plana çıkarken Okan Buruk da değerlendirilen adaylar arasında yer aldı.

Ancak Okan Buruk, siyah-beyazlı yönetimden herhangi bir teklif almadığını söyledi. Fatih Karagümrük ile dün yollarını ayıran Francesco Farioli'nin Beşiktaş ile anlaşabileceği iddiaları da hız kazandı.