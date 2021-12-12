Bayern Münih’in Alman yıldızı Joshua Kimmich Covid-19'a karşı aşı olmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncu, daha önce aşı olmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

Uzun bir süre aşı olmamak için direnen Kimmich’in, Covid-19’a yakalandıktan sonra akciğerindeki şikayetler nedeniyle yıl sonuna kadar forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Hastalıktan kısa bir süre önce kurtulan Kimmich, bu adımı daha önce atması gerektiğinin de farkında.

Ne söylendi?

Sportstudio’ya konuşan Joshua Kimmich, "Genel olarak, korkularımla ve endişelerimle başa çıkmak benim için zordu. Bu yüzden, aşı olma konusunda uzun süre kararsız kaldım ve zaman kaybettim” dedi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise Kimmich’in durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Kimmich’in durumu şu anda iyi. Hastalıktan dolayı vücudunda bir hasar oluşmayacak. Bu da demek oluyor ki Joshua’nın durumu o kadar dramatik değil.”

Jamal Musiala'nın uzun bir tereddüt döneminden sonra aşı olması hakkında da konuşan Alman menajer, “Aşı olduğu için mutluyum ve umarım sezonun ikinci yarısında bu konuda daha fazla sorun yaşamayız.

“Takım olarak bir bütün olmak istiyoruz ve bu sorunları geride bırakıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız” dedi.

Joshua Kimmich, ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek. Alman yıldız, karantina ve hastalık nedeniyle en az sekiz maç kaçıracak.

Aşı Komisyonu, hastalıktan kurtulan kişilerin 6 ay sonrasında bir doz aşı yaptırmasını tavsiye ediyor.

Virüse yakalanmasının hemen ardından aşı yaptırmak isteyenlerin ise semptomlarını atlattıktan en erken dört hafta sonra aşı olması öneriliyor.

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