Barcelona'da Kopa Ödülü'nü kazanan Pedri: Real Madrid beni istemedi

Barcelona ve İspanya milli takımı formalarıyla yaşının ötesinde bir futbol sergileyen Pedri, kariyerinin başında Real Madrid'in kapısından döndüğünü itiraf etti.

Geçen sezon tüm kulvarlarda neredeyse maç kaçırmadan ter döken Pedri, İspanya'nın Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat kadrolarında da yer alarak henüz 19 yaşında olmasına rağmen tarihi bir sezonu geride bırakmıştı.

Geçirdiği harika sezonun meyvelerini Kopa ve Golden Boy ödülleriyle alan Pedri, dört yıl önce Real Madrid'e imza atmaya çok yaklaştığını açıkladı.

Ne söyledi?

Tuttosport'a konuşan Pedri, Tenerife ekibi Juventud Laguna'da oynadığı dönemde yaşadığı Real Madrid macerasından bahsetti.

"15 yaşındayken deneme idmanına çağırdılar, ama o gün yoğun kar yağışı vardı ve antrenman ertelendi."

"Ertesi gün altyapı takımıyla hafif bir antrenman yaptım. Sanırım benim hakkımda çoktan karara varmışlardı, ben de Tenerife'ye döndüm. Real Madrid'den teklif gelse geri çevirmezdim."

"Hangi şekilde karşınıza çıkarsa çıksın, bu tip fırsatları değerlendirmelisiniz. Bazı olumsuz koşullar bir araya geldi ve beni transfer etmek istemediler."

Messi ve gelecek hedefleri

Geçen sezon Lionel Messi'yle birlikte oynama şansı yakalayan Pedri, Golden Boy ödülünü kazanarak Arjantinli yıldızın izinden gittiğini kanıtladı.

Pedri, oyununu bir üst seviyeye çıkarabilmek için Messi'den aldığı tavsiyelere harfiyen uyuyor.

"Onunla birlikte oynamak rüya gibiydi. Messi, Golden Boy'u kazandığında üç yaşındaydım. O, Barcelona taraftarlarının gözünde hep bir efsane olarak kalacak. Ondan öğüt almak benim için bir onur."

"Hangi genç oyuncu Messi'nin tavsiyelerini duymak istemez ki? Beni tebrik etti ve 'asla pes etme' dedi. 17 yaşındasınız ve Messi gibi biri size bunu söylüyor, ne yaparsınız? Birkaç hafta öncesine kadar Messi'yi ancak PlayStation oynarken görüyordum. Yapacak tek bir şey var, itaat etmek. Ben de öyle yaptım."

"2026'ya kadar buradayım"

Genç yetenek Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

Barcelona'yla Ekim ayında sözleşme yenileyen Pedri, kontratı bitene kadar kulübünde kalmak istediğini dile getirdi.

"Manchester United, Manchester City ve PSG beni mi istiyormuş? Barça'da mutluyum. Hayalimi yaşıyorum."

"Barcelona'yla yeni bir kontrat imzaladım. 2026'ya kadar buradayım, ardından neler olacağını göreceğiz."

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