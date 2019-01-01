Beşiktaş, Fulham'la Ryan Babel'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in geleceği belli oluyor. Hollandalı futbolcu İngiltere Permier Lig ekibi Fulham'a transfer olacak.

Ryan Babel Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

beIN Sports yorumcusu Raşit Altun'un açıklamalarına göre Beşiktaş, Fulham ile Ryan Babel'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel, yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Ryan Babel'in bu sezon isteneni veremediğini ve bir süredir yüksek tempolu çalışmadığını söylemişti.

Ryan Babel Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Diğer taraftan Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ayrılığı doğrular gibi.