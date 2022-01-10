Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray toplam 20 mağlubiyete en kısa sürede ulaştığı sezonu yaşıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kabus gibi bir sezon geçirmeye devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin evinde Adana Demirspor'a 2-1 kaybetmesiyle üç büyük takım, toplamda 20 mağlubiyete ulaştı ve bu sayıya en kısa sürede ulaştığı sezonu yakaladı.

Bu süreçte Fenerbahçe 6 mağlubiyet alırken, Beşiktaş ve Galatasaray 7'şer mağlubiyet aldı.

20 - Süper Lig'de Beşiktaş (7M), Fenerbahçe (6M) ve Galatasaray'ın (7M) toplamda 20 mağlubiyete en kısa sürede ulaştığı sezon yaşanıyor (20. hafta). Karanlık. pic.twitter.com/o3ETwnKwf7 — OptaCan (@OptaCan) January 10, 2022

Teknik direktörleri ile yollarını ayırdılar

Çifte kupalı bitirdiği sezonun ardından Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yolları ayırma kararı aldı. Ardından takımın başına geçici olarak U19 takımının antrenörü Önder Karaveli getirildi.

Fenerbahçe ise lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira ile yola devam etmeme kararı aldı. Ancak henüz takımın başına bir teknik direktör bulunamadı ve antrenmanlar Zeki Murat Göle eşliğinde yapılıyor.

Son olarak Galatasaray yönetimi Fatih terim ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkılsa da Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenme ve ligdekş kötü gidişat ile beraber dördüncü Fatih Terim dönemi son buldu.

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