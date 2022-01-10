Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'de oldukça kötü bir grafik çizen ve 20 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Bugün deneyimli teknik direktörle, başkan Burak Elmas'ın yaptığı görüşmeden ayrılık kararı çıkarken, resmi açıklama da yapıldı.

Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Galatasaray efsaneleri arasına giren Terim, Dursun Özbek döneminde başlayan dördüncü teknik direktörlük döneminde iki şampiyonluk yaşamıştı.

Özbek'in yanı sıra Mustafa Cengiz ve Burak Elmas ile birlikte çalışan Terim'in takımı geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averajla kaybetmişti.

Taraftardan süre istemişti

Sezon başında yeni yönetim kuruluyla birlikte yeniden yapılanmaya giden Galatasaray kadrosunu genç oyuncularla güçlendirmiş ve Terim taraftarlardan bu sürece üç yıl zaman tanımalarını istemişti.

Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada istifa etmeyi düşünmediğini dile getiren efsane teknik direktör, yönetimle herhangi bir probleminin olmadığını dile getirmişti.

Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışlarının kısa bir süre içerisinde başlaması beklenirken, öne çıkan aday Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent oldu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Torrent, son olarak Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'yu çalıştırmıştı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın sezon sonuna dek Bülent Korkmaz ile yola devam etmesi de kulislerde konuşulan bir diğer iddia oldu.

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