Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen dünyaca ünlü Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın yeni takımı Belçika Pro League takımı Sint-Truiden oldu.

Yunan ekibi PAOK tarafından serbest bırakıldıktan sonra geçtiğimiz aydan bu yana boşta olan tecrübeli oyuncu böylece son dönemde düşüşe geçen kariyerini canlandırma şansı buldu.

Kagawa ne söyledi?

Belçika'daki mücadeleyi dört gözle beklediğini belirten Kagawa, Avrupa futboluna hala sunabileceği çok şeyi olduğunu söyledi:

"Güçlü bir kararlılıkla Sint-Truiden'e katıldım. Futbol ve tecrübemle takıma katkıda bulunmak ve hedeflere ulaşmamıza yardımcı olmak istiyorum. Taraftarlara ve kulübe hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum."

Avrupa'da ilk olarak Dortmund forması giyen iki lig şampiyonluğu yaşayan Kagawa, Jürgen Klopp'un vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.

Dortmund'daki etkileyici performansının ardından 12 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olan Kagawa, kupa koleksiyonuna Premier Lig'i de eklemişti.

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2013-2014 sezonundaki performans düşüklüğünün ardından yeniden Dortmund'a satılan yıldız oyuncu, 2019'da kiralık olarak Beşiktaş'a gelmişti.

Beşiktaş'ın 14 maçta dört gol ve iki asistlik performansı sonrasında bonservisini almadığı Kagawa, siyah-beyazlı takımın ardından İspanya 2. Ligi takımlarından Zaragoza'ya transfer olmuştu.

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