Premier Lig, Avrupa'da temposu en yüksek olan liglerin başında gelir ve bazı futbolcuların, Ada'ya fiziksel anlamda adapte olmakta zorlandığı görülmüştür.

Claudio Ranieri'ye göre, yazın Fenerbahçe'den Watford'a kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan da bu yüksek tempoya alışma konusunda zorluk yaşayan oyunculardan biri.

Watford Menajeri, Türk orta sahanın kondisyonunun düşük olduğunu söyledi ve oynayabilmesi için ligin ritmini yakalaması gereketiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Watford'un FA Cup 3. Tur mücadelesinde Leicester City'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan menajer, Ozan Tufan ile ilgili yöneltilen bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Ozan Tufan'da şu anda bir ilerleme yok. Bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Pek fazla ivme kazanamadı ve bir türlü form grafiğini yükseltemedi.

"Yetenekli bir oyuncu, ancak oyuna katılım sağlamada sorun yaşıyor. Bu da onun kondisyon seviyesinin düşük olduğunu gösteriyor.

"Örneğin, Moussa Sissoko kötü oynadığında bile, onu sürekli olarak sahada bir sağa bir sola koşarken görürsünüz. Ozan Tufan yetenekli ve yüksek kaliteli bir oyuncu ama daha fazla oynaması için Premier Lig'in ritmini yakalaması gerekiyor."

Ozan Tufan'ın Watford performansı

26 yaşındaki iki yönlü orta saha, 2021-22 sezonunda Watford ile toplamda dokuz maça çıktı.

Ozan, söz konusu dokuz mücadelenin altısına ilk 11'de başlarken üçün sonradan dahil oldu.

Premier Lig'de yedi maç oynayan millî futbolcu, FA Cup ve Carabao Cup'ta da birer kez forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı.

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