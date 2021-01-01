Beşiktaş Diego Laxalt transferi için Milan'a teklif götürebilir

2018 Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden biri olan Uruguaylı yıldız, 2022 Dünya Kupası öncesindeki sezonu Beşiktaş forması giyebilir.

Gelecek sezon ligde yakaladığı başarıyı tekrarlayıp, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio siyah-beyazlı takımın bonservisi Milan'da olan Uruguaylı sol bek oyuncusu Diego Laxalt ile ilgilendiğini öne sürdü.

Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak İskoç takımı Celtic'te geçiren 28 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Portekiz'de şampiyonluğu Sporting Lizbon'a kaptıran Porto da ilgileniyor. 28 yaşındaki oyuncunun kontratının gelecek sezon sonunda bitmesi kiralama seçeneğini ortadan kaldırıyor.

Dünya Kupası'nda dikkat çekmişti

İki takımın önümüzdeki günlerde tekliflerini resmiyete dökmesi bekleniyor. Serie A'da daha önce Inter, Genoa ve Torino formaları da giyen Laxalt, 2018 yazında 19 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu.

Kırmızı-siyahlı takımda bekleneni veremeyen Laxalt, 14 kez ilk 11'de başladığı Milan için gol atamamıştı.

Asıl mevkisi sol bek olan Laxalt, sol ön ve merkez orta saha olarak da görev yapabilmesiyle birlikte çalıştığı teknik direktörlere esneklik şansı tanıyor. 2018 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu, sonrasında düşüşe geçen kariyerini yine bir Dünya Kupası öncesinde Beşiktaş'ta canlandırabilir.

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