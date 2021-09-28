Mark Clattenburg: Pepe mi? O, güvenilmez bir oyuncu

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında Milan'da oynanan final maçının hakemi Mark Clattenburg bir kez daha, "Sergio Ramos'un golü ofsayttı" dedi.

İngiliz hakem Mark Clattenburg'un, elit kategoride yönettiği birçok maç var. Ancak, Atletico Madrid ve Real Madrid arasında 2016'da Milano'da oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının zorluğuyla çok az maç boy ölçüşebilir.

Son zamanlarda, Suudi Profesyonel Ligi'ndeki maçları yöneten 46 yaşındaki hakem, maçlar sırasında birçok şey ile uğraşmak zorunda kalıyor. Bu karşılaşmalar içerisinde, İngiliz hakemin unutamadığı bir isim var; şu anda Porto forması giyen Real madrid'in eski oyuncusu Pepe.

Ne söylendi?

Clattenburg, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, "Pepe'nin oynadığı bir maçı yönetmek eğlenceli değildi çünkü sürekli onu izlemek zorundasınız" dedi.

Clattenburg, San Siro'daki karşılaşmada Portekizli futbolcunun, birden fazla eylemde başrol oynadığı bir final maçını hatırlattı.

"Pepe; Filipe Luis ve Yannick Carrasco'nun kendisine çarptığı konusunda beni aldatmaya çalıştı. Ama ben bu tür durumlarda sakin kalmaya çalışırım. O, bu tür hareketler yaparken hem çok güçlü hem de çok hassastı.

"Böyle davranarak herhangi bir Atleticolu oyuncuyu sahanın dışına gönderip göndermeyeceğimi merak ediyordu. Başka bir hakem olsa çok kızabilirdi ama ben yapmam gerekeni yaptım ve önyargılara kapılmadım.

"Onun düşünce tarzını bildiğim için yanına gittim ve Pepe'yi kendim yerden kaldırdım."

Clattenburg: Bana hak vereceğini biliyordum

Clattenburg, 38 yaşındaki savunmacının tavrını da eleştirdi.

"O, güvenilmez bir oyuncu. Kolay bir maçı idare ettiğinizi düşünürken Pepe, aniden ters bir şeyler yapabilir. Asıl mesele şu ki Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki finali yönetirken Atletico Madrid lehine penaltıyı verdiğimde, Pepe çok sinirlendi ve gelip bana mükemmel bir İngilizceyle asla penaltı yapmadığını söyledi.

"Ben de ona, Real madrid'in attığı ilk golü hatırlattım ve o golün iptal olması gerektiğini söyledim. Sergio Ramos'un pozisyonunda yanılmıştım. Pepe, bu hatamı söylediğimde sustu.

"Daha sonra, bir hatalı karar verdim diye bu hatalara bir tane daha eklememin yanlış olacağını söyledi. Ben de ona biz hakemlerin de bu şekilde düşündüğünü ve penaltı kararımın doğru karar olduğunu ifade ettim. Ardından, bu durumu net bir şekilde Pepe'ye anlattığımda, bana hak vereceğini biliyordum."

İngiliz hakem, Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos'un golünün sayılması hakkındaki kararının yanlış olduğunu ilk kez açıklamıyor. Clattenburg, daha önceden Daily Mail ile yaptığı röportajda da bu durumu kabullenmişti.

Hem kendisinin hem de yardımcılarının maçın ilk 45 dakikasından sonra başarısız olduklarını fark ettiklerini doğruladı ve ekledi:

"Final maçının ilk yarısında, Real Madrid öne geçti ancak Sergio Ramos'un golü çok olmasa da ofsayttı.

Devre arasına girdiğimizde fark ettik. Karmaşık bir pozisyon olduğu için yardımcım hata yaptı."