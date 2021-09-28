Beşiktaş'ın iki efsanesi Sanlı Sarıalioğlu ve Necmi Mutlu, elli beş yıl önce Ajax ile oynanan maçtan anımsadıklarını anlattı.

ÖZEL RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Beşiktaş, Ajax ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkacak. İki takım tarihte kozlarını beşinci kez paylaşacak.

Peki ilk maçlarını hatırlayanlar var mı? İlginçtir ki tarih, tıpkı bu akşamki gibi 28 Eylül'dü. Sene ise 1966... Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Birinci Tur mücadelesiydi.

O dönem Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Ajax, siyah-beyazlıları Amsterdam'daki ilk maçta 2-0, Ali Sami Yen Stadı'ndaki rövanş maçında 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

Goal Türkiye, Beşiktaş'ın Johan Cruyff, Pieter Keizer ve Jesaia Swart'ın formasını giydiği Rinus Michels'in efsane Ajax'ına karşı oynadığı maçta sahada olan Sanlı Sarıalioğlu ve kaleci Necmi Mutlu'yla konuştu.

Sanlı Sarıalioğlu ne söyledi?

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Sanlı Sarıalioğlu, elli beş yıl önce Hollanda'da oynanan maçta Ajax'a karşı ezilmediklerini vurguluyor ve ilginç bir anısını da anlatıyor.

"O dönemde Ajax, Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. Ona rağmen başa baş mücadele ettik. Kafa kafaya oynadık ve 2-0 kaybetsek de ezilmedik.

"85. dakikada sanırım Piet Keizer, sırtıma bir yumruk attı, hakem görmedi.

"Tabii o zamanlar 'VAR' da yok. Yediğim yumrukla kaldım. Sonra onu beş dakika kovaladım ama bulamadım (gülüyor)."

Necmi Mutlu ne söyledi?

Siyah-beyazlıların unutulmaz kalecilerinden Necmi Mutlu ise Ajax ile Amsterdam'da oynanan maçın kahramanıydı. Kurtarışlarıyla harika bir performans sergileyen ve maçın ertesi günü gazetelere manşet olan Mutlu, o günleri şöyle anlatıyor:

"Ajax çok kuvvetliydi. Şimdiki hâliyle kıyaslanamaz. Sol açıkta Kaiser vardı, çok iyiydi.

"Orada çok iyi oynadık. kafa kafaya oynadık. İyi bir takımımız vardı. O dönemde kimse sakatlık falan dinlemiyordu. Sakatlanan oyuncu Bursa'ya kaplıcaya gidip birkaç günde dönüyor ve aslanlar gibi oynuyordu. Şimdi bu sakatlık durumlarını pek anlayamıyorum."

Mutlu tekrar o günlere dönüyor ve Johan Cruyff'u anlatıyor:

"O dönemde Yugoslav bir antrenörümüz vardı (Ljubisa Spajic) ve Ajax'ın bizden bir önceki maçını izlemeye gitmişti.

"Döndükten sonra bize, '19-20 yaşında bir çocuk var, tam bir felaket. Bu bizi çok zorlayacak' dedi. Cruyff'tan bahsediyordu. Bize karşı çok pozisyona girdi, ama atamadı. Ona izin vermedim. Çok iyi oynamıştım."

"Beşiktaş gol atamazsa puan alması çok zor"

Sarıalioğlu, bu akşam oynanacak maçla ilgili ise şunları söyledi:

"Beşiktaş bu sezon çok iyi transferler yaptı, ama ne yazık ki bunların çoğu oynayamayacak durumda. Sergen Hoca da haklı olarak bunun sıkıntısını yaşıyor. Bu kadar çok adale sakatlığının olması düşündürücüdür. Acaba takımın kondisyoneri yeterli değil mi?

"Ajax güçlü bir ekip, önemli bir ekol. Defansif yönde zaafları var, ancak Beşiktaş için ne olursa olsun kolay bir maç olmayacak.

"Takım dikkatli oynamalı, iyi savunma yapmalı ve kontratak aramalı. Beşiktaş bu akşam gol atamazsa, oradan puanla dönmesi çok zor. Yalnız bu kadar eksikle Ajax kalesine nasıl gideceğiz, bilmiyorum."