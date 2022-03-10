Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin futbola olan yansımaları devam ederken, İngiltere Hükumeti'nin Rus oligarkların mal varlıklarına el koyma kararından Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich de nasibini aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığından ötürü kulübü satışa çıkartan Abramovich bu gelişmeyle büyük zarara uğradı.

Chelsea için 3 milyar sterlin civarında bir teklif bekleyen ve çeşitli yatırımcılarla görüşme halinde olan Abramovich bu gelişmenin ardından kulübü en azından şu an için satamayacak.

Milyonlarca taraftarı bulunan ve geleceği belirsizliğini koruyan Londra ekibi maçlarını ise özel bir izinle oynamaya devam edebilecek.

Chelsea bilet satamayacak

Futbola ilişkin faaliyetlerine devam edebilmesi için özel bir lisans verilecek olan Chelsea bu süreçte ev sahibi olacağı maçlar için bilet satamayacak. Chelsea'yi ikinci bir açıklamaya dek Stamford Bridge'de sadece kombine bilet sahibi taraftarlar izleyebilecek.

Siyasi krizden en fazla etkilenen takımlardan biri olan Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel geçtiğimiz günlerde bu durumun takımın konsantrasyonunu olumsuz etkilediği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Perşembe günü hükumet yaptırımlarıyla karşılaşan sekiz Rus vatandaşından biri olan Abramovich ile birlikte, İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligark sayısı 200'ün üzerine çıktı.

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