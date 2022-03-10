Marsilya Belediye Başkanı, Real Madrid'e elenen PSG'yle dalga geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile karşılaşan Paris Saint-Germain, ilk maçta yakaladığı avantajı koruyamadı.

Rövanşta da 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği üç golle Avrupa defterini kapatan PSG, Marsilya taraftarlarına alay konusu oldu.

1993 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkan Marsilya, hala bu başarıyı elde eden tek Fransız takımı konumunda.

Neler yaşandı?

Santiago Bernabeu'daki rövanş maçında Kylian Mbappe'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatan PSG, çeyrek final biletini cebine koymuş gibiydi.

Ancak Fransız yıldız Karim Benzema sahneye çıktı ve ikinci yarıda yaptığı hat-trick'le takımını son sekize taşıdı.

Son düdüğün ardından Madrid'de büyük bir zafer coşkusu yaşanırken, Fransa topraklarında da Real Madrid'in galibiyetini kutlayanlar vardı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, maçın ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda yıldız emojisiyle PSG'ye gönderme yaptı.

⭐️ — Benoît Payan (@BenoitPayan) March 9, 2022

Dayanışma tartışması

Sosyal medyadaki tek dikkat çeken paylaşım Payan'a ait değildi. 2008-2012 yılları arasında Marsilya formasını 116 kez giyen Brandao, "Sonsuza kadar zirvede tek başına OM" mesajını paylaştı.

Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire ise Brandao'ya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Marsilya acı çektiğinde Paris yanlarında olacak. Çünkü Marsilya saygıyı hakeden güzel bir şehir. Sportif ruh budur."

Ancak Gregoire'ın dostluk mesajı, Güney Fransa'da yaşayan futbolseverlerin PSG'nin yaşadığı hayal kırıklığına sevinmesini engellemedi.

Yıllardır Şampiyonlar Ligi kupası hedefiyle pahalı kadrolar kuran PSG, 2020'de zafere çok yaklaşmış, ancak finalde Bayern Münih'e boyun eğmişti. PSG son altı sezonun dördünde ise son 16 turunun ötesine geçemedi.

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