Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid'e 3-1'lik skorla yenilerek turnuvanın dışında kalan PSG'de başkan Nasser Al-Khelaifi karşılaşmanın ardından maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Hakemlerin olduğu soyunma odasını basan ve çeşitlik ekipmanları kıran Katarlı iş adamı, Karim Benzema'nın attığı ilk golden önce Fransız golcünün İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'ya faul yaptığını öne sürdü.

Maçın Hollandalı hakemi Danny Makkelie bu durumu raporunda iletirken, Marca'da yer alan habere göre yaptıkları bir Real Madrid çalışanı tarafından videoya çekilen Al-Khelaifi'ye ağır bir yaptırım uygulanması bekleniyor.

Al-Khelaifi'nin yanı sıra PSG'nin Brezilyalı sportif direktörü Leonardo da maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Leonardo ve Pochettino da tepkili

Canal +'ya konuşan Leonardo, hakemin ilk gol öncesi verdiği kararın adil olmadığını söyledi. Donnarumma'ya yapılan faulün çok açık olduğunu belirten Leonardo, bu pozisyonda VAR'ın devreye girmemesinin anlamsız olduğunu söyledi.

Bütün bunlara rağmen bahane aramadıklarını belirten Leonardo, kendi performanslarını da inceleyeceklerinin altını çizdi.

Real Madrid'e elenmelerinin bir numaralı nedeninin Benzema'nın ilk gol öncesinde Donnarumma'ya yaptığı faul olduğunu öne süren Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ise 90 dakikanın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Pochettino maç içinde yaptığı hamlelerle de futbolseverlerin eleştirilerini topladı.

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