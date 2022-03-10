NOSTALJİ | Siirt Jetpaspor'un Sergen Yalçın, Alpay Özalan ve Oktay Derelioğlu transferleri

90'lı yılların sonunda Süper Lig'e transferleriyle damga vurmuş bir kulüptü Siirt Jetpaspor.

Yıldız oyuncu transfereriyle dikkat çeken kulüp; Sergen Yalçın, Alpay Özalan ve Oktay Derelioğlu gibi popüler isimleri kadrosuna kattı.

Peki bu transferlerin sırrı neydi? İlk olarak Sergen Yalçın ile başlayalım.

Yıllarca Beşiktaş'ta forma giyen Yalçın, 1997'de Beşiktaş'tan ayrılıp İstanbulspor'a transfer olmuştu. İki sezon sarı-siyahlılarda oynayan eski millî futbolcu, daha sonra Siirt'in yolunu tuttu. Fakat Siirt Jetpaspor formasıyla hiç maça çıkmadı.

Sergen Yalçın'ın haklarını alan, aynı zamanda kulübün de başkanı olan, Jetpa şirketinin sahibi Fadıl Akgündüz'dü.

1999'da kulüple sözleşme imzalayan Yalçın, daha sonra iki defa Galatasaray, bir kez de Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydi ve Siirt Jetpaspor kariyerini, Siirt Jetpaspor'da oynamadan sonlandırdı.

Ne garip değil mi?

Sergen Yalçın'ın geçtiği yoldan Alpay Özalan da geçti. 1999 yılında Beşiktaş'tan Siirt Jetpa'ya transfer olan Alpay, ardından hemen Fenerbahçe'ye kiralandı.

Eski millî stoper, 2000 yılında ise Siirt Jetpaspor'dan, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 6.72 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Ve bu senaryoya, biraz farkı şekilde de olsa dahil olan bir başka isim Oktay Derelioğlu...

O da 1999'da 3.5 milyon dolar karşılığında Beşiktaş'tan Siirt Jetpaspor'un yolunu tuttu.

Derelioğlu, Bu süre zarfında Siirt Jetpaspor forması giydi. 19 Eylül 1999'da Elazığspor ile oynanan maçta devre arasında oyuna girerek kariyerinde ilk kez ikinci lig maçına çıkmış oldu.

Aynı maçta iki de gol kaydetti. Dört kez kulübün formasını giyen Oktay, tüm maçlarda oyuna devre arasında dahil oldu.

Ancak ikinci ligde forma giymek istemeyen eski millî golcü, kasım ayında şehri terk etti ve formunu kaybetmemek için Güngören Belediyespor ile antrenmanlara çıktı.

Oktay, daha sonra ise Gaziantepspor'a transfer oldu.

Bir döneme damga vuran Siirt Jetpaspor'un, Beşiktaş'ın üç futbolcusunu transfer etme hikâyesi bu şekildeydi.

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