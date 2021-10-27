Sergen Yalçın: Belki de Fatih Terim'in başarılarına hiçbir zaman ulaşamayacağız

Siyah-beyazlıların başarılı teknik direktörü, geçtiğimiz sezonu ve Fatih Terim ile kıyaslanmasını değerlendirdi.

Fotomaç Gazetesi' nin düzenlediği "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde "Yılın Teknik Direktörü" ödülünü kazanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamamıştı. Başarılı hoca, geçen yıl hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Süper Ligi tarihinin, en zor sezonlarından birisinin geçtiğimiz yıl yaşandığına değinen Sergen Yalçın, antrenörlük hayatında ilk kez şampiyonluk yaşadığını ve şampiyonluk duygusunun çok değerli olduğunu belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Sergen Yalçın, farklı jenerasyonların temsilcileri oldukları için kıyaslanmalarının doğru olmadığını vurguladı.

Ne söylendi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şu açıklamalarda bulundu: "Geçen yıl, herkes için zor bir sezondu ama bizim için daha zor geçti. Başkanımızın, yönetimimizin, teknilk ekibimizin ve trübünde olmasalar da taraftarımızın arzusunu sosyal medyada hissettik. Zor bir sezonda, birlik olarak şampiyonluğa ulaştık. İki kupa kazanmak bizim için çok önemliydi.

"Antrenörlük hayatımda ilk kez şampiyonluk yaşadım ve benim için de çok değerli bir şampiyonluk oldu. Bizim hakkımızda çok fazla şey konuşuluyor fakat biz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Futbolda, inişli çıkışlı süreçler olabilir. Antrenörlerimize karşı daha sabırlı olmalıyız.

"Antrenörlük konusunda kendi insanımıza değer verelim ve daha fazla hoşgörülü olalım. Bu iş, sadece başarı endeksli olmamalı. Bu anlamda biraz zaman gerekiyor."

Fatih Terim hakkında ne düşünüyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le kıyaslanmaları hakkında sorulan sorulara ise Sergen Yalçın, "Fatih Terim benim de antrenörlüğümü yaptı. Onu çok seviyoruz ve kendisine büyük bir saygı duyuyoruz. Onunla her zaman iletişimde bulunuyorum. Teknik direktörlüğe başlarken de kendisinin görüşlerini almıştım.

"Fatih Terim, çok tecrübeli ve büyük başarılar kazanmış bir hoca. Belki onun kazandığı başarılara biz hayatımız boyunca ulaşamayacağız. Fatih Terim'le mücadelemiz saha içerisinde kalıyor. O, bizim büyüğümüz. Biz, Fatih Terim ile farklı jenerasyonların temsilcileriyiz. Bu yüzden, karşılaştırma yapılmasını doğru bulmuyorum.

"Fatih Terim, yıllardır bu işin içerisinde ve karizmasını korumuş bir hoca. Bu nedenle, şu anda kendisiyle kıyaslanmak için çok erken. Bakalım, biz bu seviyelerde Fatih Terim kadar uzun kalabilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

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