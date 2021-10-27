"Real Madrid taraftarıydım ama Barcelona'ya aşık oldum!"

Barcelona'nın unutulmaz ismi oldukça sürpriz bir açıklamaya imza attı.

Meksika futbolunun ve Barcelona'nın unutulmaz isimlerinden Rafael Marquez, çocukken bir Real Madrid taraftar olduğunu söyledi.

Frank Rijkaard döneminde transfer olduğu Barcelona'ya kısa sürede aşık olduğunu belirten Marquez, Katalan devindeki muhteşem performansıyla Barcelona taraftarları arasında idol olmuştu.

Marquez ne söyledi?

Barcelona'ya transferinin detaylarını paylaşan unutulmaz stoper, Monaco'nun ilk etapta kendisini bırakmak istemediğini söyledi:

"Sandro Rosell beni aradı ve benim gibi oyuncuları bir araya getirecekleri bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Monaco ile savaşmam gerekiyordu çünkü iyi bir seviyedeydik ve kulüp beni bırakmak istemiyordu.

Şampiyon olamamıştık ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştık. Deschamps beni takımda tutmak için kararlıydı ama ikna etmeyi başardım. Barcelona'nın uzun süredir şampiyon olamadığı bir dönemde takıma katılıp, büyük başarılar yakaladığımız için gurur duyuyorum.

Barcelona tarihinin en iyi iki oyuncusu olan Ronaldinho ve Lionel Messi ile birlikte oynadım. Messi harika bir oyuncu. Çok büyük bir yetenek ama Ronaldinho'yu aklımın almadığı şeyleri yaparken gördüm. Büyülü bir oyuncuydu. Sürekli parti yapan çok neşeli bir oyuncuydu ve bu onu farklı kıldı.

Aslına bakılırsa Monaco'daki ikinci yılımda Real Madrid'e katılmaya da çok yakındım ama Ronaldo bu transferi engelledi. Meksikalı futbolseverlerin favori takımı eskiden Hugo Sanchez'den ötürü Real Madrid'di ama artık böyle değil. Barcelona'dan içeri girdiğiniz anda kulübe aşık oluyorsunuz. Transferimden sonra tüm fikrim değişti ve artık kalbim Barcelona ile atıyor."

İki Şampiyonlar Ligi zaferi

2003-2010 yılları arasında Barcelona forması giyen Rafael Marquez, 2016'da altyapısından yetiştiği Atlas takımına dönmüş ve kariyerini burada noktalamıştı. 147 kez Meksika forması giyen ve 17 gole imza atan 42 yaşındaki futbol adamı, Barcelona'da geçirdiği sürede dört La Liga ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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