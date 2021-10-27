MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını seçti. MHK'nın yeni başkanı olan Ferhat Gündoğdu'yu tanıyalım.

Serdar Tatlı'nın, Merkez Halem Kurulu (MHK)'ndan istifa etmesinin ardından, MHK yeni başkanının kim olacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yeni başkan ve üyelerinin kim olduğu hakkında bilgilendirme yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilen Ferhat Gündoğdu; Metin Tokat'ın, MHK başkanı olduğu dönemde kurul üyesi olarak görev yapmıştı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir?

Mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda bulunuyor. Türk Eğitim Derneği (TED Koleji) şirketinin Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü görevini de yürüten Gündoğdu, Kara Harp Okulu mezunu olarak da dikkat çekiyor.

1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Ferhat Gündoğdu, Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde doktorasını da yapan Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı seçildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri kimler?

MHK'nın yeni başkanını seçmesinin ardından, Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapacak üyeler de belirlendi. Yeni üyeler şu şekilde: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.

Merkez Hakem Kurulu'nun, Ferhat Gündoğdu'dan önceki başkanı Serdar Tatlı, 21 Ekim'de istifa etmişti.

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