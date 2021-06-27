Belçika karşısında ilk 11'de yer alan Pepe, Euro 2020'de tarihe geçti

Portekiz’in tecrübeli savunmacısı Pepe, adını Avrupa Şampiyonası tarihine yazdırdı.

Son 16 turunda Portekiz’in Belçika ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Pepe, Avrupa Şampiyonası’nın yıldızlarla dolu tarihine geçti.

Savunmanın yıldızı, 38 yaş 121 gün ile kupa tarihinde kaleciler hariç eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Dördüncü Avrupa Şampiyonası

Yılların eskitemediği deneyimli oyuncu uzun süredir Portekiz savunmasının belkemiği konumunda.

38 yaşındaki oyuncu kariyerinde dördüncü kez Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi. Pepe, Euro 2020’nin yanı sıra Euro 2008, Euro 2012 ve Euro 2016’da Portekiz kadrosunda yer almıştı.

Portekiz Euro 2016 finalinde Fransa’yı mağlup ederek şampiyonluğa uzanırken, Pepe 120 dakika sahada kalmıştı.

Pepe, Portekiz milli takımı ile Avrupa Şampiyonaları’nda 18, Dünya Kupaları’nda ise sekiz maça çıktı.

Portekiz adına ilk maçına 21 Kasım 2007’de Finlandiya karşısında çıkan Pepe, ülkesini A milli seviyede toplam 118 kez temsil etti.

Pepe'nin kulüp kariyeri

Futbola Corinthians altyapısında başlayan Brezilya doğumlu oyuncu, ilk profesyonel sözleşmesini Portekiz ekibi Maritimo ile yaptı.

Pepe asıl çıkışını ise 2004’te transfer olduğu Porto ile yakaladı. 2007’de İspanyol devi Real Madrid’e giden Pepe, burada üç Şampiyonlar Ligi ve üç La Liga şampiyonluğu yaşadı.

2017-2019 yılları arasında Beşiktaş forması da giyen Pepe, ardından eski kulübü Porto’ya döndü. 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söyleyen Pepe, geçen yıl Porto ile üç yıllık yeni kontrat imzalamıştı.

Daha fazlası için:

“Lukaku’yu durdurmak, Ronaldo’dan daha zor!”

Andriy Yarmolenko: Basının bana yaşlı demesi beni motive ediyor

UEFA'dan İngiltere maçı öncesi Almanya'ya şok cevap