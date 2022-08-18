Alman devi, bir dizi genç oyuncunun gelmesiyle bu yıl transfer stratejilerini değiştirdi.

Bayern Münih başkanı Herbert Hainer, spor direktörü Hasan Salihamidzic ve teknik direktör Marco Neppe'yi transfer pazarının Sherlock Holmes ve Dr Watson'ı olarak nitelendirdi.

Bundesliga şampiyonu, bu yaz Matthijs de Ligt ve Sadio Mane gibi isimlerin yanı sıra bazı önemli transferlere imza attı.

Salihamidzic ve Neppe, transfer stratejisinin arkasındaki beyinlerdi ve Hainer, hangi oyuncuların takım için doğru olduğunu anlama yeteneklerinin Sir Arthur Conan Doyle'un ikonik kitabındaki karakterlerini anımsattığına inanıyor.

Ne söylendi?

Hainer Abend Zeitung'a verdiği demeçte, "Salihamidzic'in kalbi Bayern ile atıyor ve bu kulüp için her zaman her şeyi verdiğini biliyoruz," dedi.

"Örneğin, Yele transferindeki başarısı, uyguladığı stratejiler oldukça başarılıydı.

“Her zaman tetikte olan ve doğru sonuçları çıkaran Sherlock Holmes ve Dr. Watson gibi olduğunu söyleyebilirsiniz.

"Marco analiz yapıyor, Hasan bu sektörde ve oyuncularla ilişkilerde inanılmaz bir deneyime sahip. Soyunma odasının nasıl bir şey olduğunu, oyuncu olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor."

Bayern'in yaz transferlerinin farkı ne?

Kulüp şefi, Bayern'de bu dönem odaklarını değiştirdiğini söyledi.

22 yaşındaki De Ligt Juventus'tan, 20 yaşındaki Ryan Gravenberch Ajax'tan ve Rennes'den 17 yaşındaki Mathys Tel transfer edildi.

Ayrıca Hainer, kendisinin ve CEO Oliver Kahn'ın da stratejilerine katkıda bulunduğunu söylüyor.

Bu yıl transfer politikasına daha uzun vadeli ve yapılandırılmış bir şekilde yaklaştık" dedi.

"Aylar önce birlikte oturduk ve neye ihtiyacımız olduğunu ve piyasada kimin olduğunu analiz ettik.

"Geçtiğimiz bir veya iki sezonda, transfer döneminin son günlerinde bazen aceleci hareketler yaptık.

"FC Bayern'deki her şey gibi, bu da ortak bir çaba, orada inanılmaz derecede iyi koordine olduk.

"Oliver, CEO olarak Bayern'de birçok şeyi zorluyor, Hasan transferleri uygulamak için çok çaba sarf etti ve ben de uzun profesyonel hayatımdan edindiğim tecrübeleri getirdim."