Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e elenerek kupaya beklenenden daha erken veda eden Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann ile taraftarların arası açıldı.

Genç teknik direktör sosyal medya aracılığıyla kendisine ve annesine zorbalık yapıldığını belirtirken, bütün bu yaşananları görmezden gelerek görevine devam edeceğini söyledi.

Ne söylendi?

"Eleştirilerle başa çıkmak konusunda herhangi bir problemim yok ama Instagram'dan 450 ölüm tehdidi aldım.

"Bunu kazansak da kaybetsek de hemen her maçtan sonra yaşıyorum ve bu mesajları okumadan siliyorum. Birçok insanın beni öldürmek istediği ortada ama tüm bu konularla hiçbir ilgisi olmayan annemi de öldürmek istiyorlar.

"İnsanlar istediklerini yazabilirler ama bu yazdıkları biraz fazla ve sebebini anlamıyorum"

Şampiyonluğa çok yakın

Sezon başında Bayern Münih'in başına geçen 34 yaşındaki genç teknik direktör takımını ligde zirveye taşımayı başarmıştı.

Nagelsmann yönetimindeki Bayern Münih, 29 haftası geride kalan Bundesliga'da 69 puana toplarken, en yakın rakibi Dortmund'un dokuz puan önünde şampiyonluğa bir hayli yaklaşmıştı.

Bu sezon Almanya Kupası 2. Tur maçında Mönchengladbach'a 5-0'lık skorla boyun eğen Bayern'de oynattığı futbolla zaman zaman eleştirilerin odağı haline gelen Nagelsmann, daha önce Hoffenheim ve Leipzig takımlarında görev yapmıştı.

Yeni jenerasyonun en değerli teknik direktörü olarak gösterilen Nagelsmann, geçtiğimiz yıllarda Almanya dışından birçok büyük takımı reddetmişti.

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