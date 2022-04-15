Katarlı tümgeneral, Dünya Kupası'na gelecek eşcinsel bireyleri uyardı: "28 gün için dinimizi değiştiremeyiz"

Kıdemli Katar lideri Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al Ansari, 2022 Katar Dünya Kupası'na gitmeyi düşünen LGBT+ taraftarları uyardı.

Bu yıl spordaki en büyük rekabet hiç olmadığı kadar farklı olacak. Bu sadece Orta Doğu'da yapılacak ilk turnuvadan kaynaklanmıyor.

Genellikle taraftarlar yaz aylarında aksiyonun tadını çıkarır. Ancak bu yıl, ev sahibi ülkedeki kavurucu sıcaklar nedeniyle, turnuva Kasım ve Aralık aylarında yapılacak. Final Noel'den birkaç gün önce oynanacak.

Ancak, en çok dikkat çeken şey program değişikliği değil. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, istismara uğrayan göçmenler, ağır şartlar altında son teknoloji bir stadyum inşa etmek zorunda kaldılar. Devlet iş değiştirmelerine izin vermedi, izinler askıya alındı.

Ayrıca ülkeyi terk edemediler ve ödeme almak için aylarca beklemek zorunda kaldılar. Tüm bunlar, FIFA muazzam mali kar elde ederken gerçekleşiyor.

Ayrıca Katar'da eşcinselliğin yasa dışı olması nedeniyle LGBT+ topluluğu güvenliktan endişe duymaktadır.

Gazeteciler ve diğer medya çalışanları, kendileri olmaktan kaçınmak zorunda kalacaklarından korkuyorlar. Ve şimdi, Kıdemli Katar lideri, topluluklarını tanıtmanın iyi bir fikir olmadığını onayladı.

Ne söylendi?

Al Ansari, taraftarların LGBT+ bayraklarını mekanlara getirmesini istemiyor. Bunun homofobiden kaynaklanmadığını, daha ziyade onları şiddetli saldırılardan korumak için olduğunu iddia ediyor.

The Indian Express'e göre, şöyle dedi: "Eğer bir taraftar gökkuşağı bayrağını kaldırdıysa ve ben bayrağı ondan aldıysam, gerçekten onu aşağılamak için değil, onu korumak içindir. Çünkü etrafındaki başka biri (ona) saldırabilir. Bütün insanların davranışlarını garanti edemem. Ben de ona şunu söyleyeceğim: 'Lütfen, bu noktada o bayrağı gerçekten kaldırmanıza gerek yok.'

“(LGBTQ) durumu hakkındaki görüşünüzü göstermek istiyorsunuz, bunu kabul edileceği bir toplumda göstermek istiyorsunuz. Bu adamın bileti aldığını, buraya maç izlemeye geldiğini, siyasi bir eylem veya aklındaki herhangi bir şeyi göstermediğini anlıyoruz.

"Oyun izle. Bu tamam. Ama bunun için gerçekten gelip tüm toplumu aşağılamayın.”

Al Ansari şöyle devam etti: "Birlikte oda ayırın, birlikte uyuyun - bu bizi ilgilendirmeyen bir şey. Turnuvayı yönetmek için buradayız.

“Bireysel kişisel şeylerin ötesine geçmeyelim… Aslında konsept bu.

“Burada yasaları değiştiremeyiz. Dünya Kupası'nın 28 günü boyunca dini değiştiremezsiniz."

Daha fazla okuma

Pedri sakatlık güncellemesi: Barcelona orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi maçından hamstring sakatlığı ile kenara geldi

Dünya Kupası: Kazananlar, en çok gol atan oyuncular ve futbolun en büyük turnuvası için eksiksiz rehber