YORUM | Stefan Savic: Manchester City'nin unutulmuş oyuncusundan Simeone'nin kafa atıp saç yolan adamına

Stefan Savic, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final mücadelesinde Atletico Madrid ile tartışmalı performansından çok önce Manchester City'de çok az arkadaşa sahipti.

2011'de Etihad Stadyumu'na gelen 20 yaşındaki utangaç, taze yüzlü genç ile bu haftanın hırçın, göz korkutucu lideri arasında büyük bir fark vardı.

On yıldan fazla bir süre önce Partizan Belgrad'dan City'ye transfer olduğunda Savic'in böyle bir oyuncu olması beklenmiyordu ancak şu anda son İspanyol şampiyonuna liderlik eden göz korkutucu birisine dönüşmüş durumda.

Aklı başında bir savunmacı olarak anılan Karadağlı milli futbolcu, City ile yaptığı ilk antrenmanında, o zamanın teknik direktörü Roberto Mancini'yi sakinliği ile etkilemişti.

Gerçek şu ki, Çarşamba günü Wanda Metropolitano'da yaşanan olaylarda başta onun ismi yer alıyordu.

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İnanması zor olsa da, henüz Premier Lig'de oynayacak kadar fiziksel değildi ve İngiltere'deki hayata alışmakta zorlandı.

Hippi bir saç kesimiyle Savic, dönüştüğü Hollywood kötü adamından çok bir Manchester rock grubunun solisti gibi görünüyordu.

Saha dışında Sırp Aleksandar Kolarov ve Bosnalı Edin Dzeko ile yakın arkadaştı, ancak büyük ölçüde A takım kadrosunda bir yer bulmak için mücadele etti.

"Kariyerimde büyük bir adımdı. Geriye dönüp baktığımda, o zamanlar Premier Lig için hazır değildim, çok büyük bir sıçramaydı" dedi.

City, 2012'de Savic'in kulüpte geçirdiği süre boyunca dramatik bir şampiyonluk kazandı, ancak o sezon Premier Lig'de sadece beş ve Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maç oynadı.

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Buna rağmen, kulüp içinde potansiyelini görebilecek bazı kişiler vardı, ancak kısa bir süre sonra İtalyan kulübü Fiorentina'ya Matija Nastasic karşılığında satıldı.

Serie A'daki kariyeri Savic'e gelişimi için zaman verdi ve sonunda Atletico'ya Diego Simeone'ye katıldığında, savunma sanatını takdir eden bir menajer buldu.

Diego Godin ve Jose Maria Gimenez gibi karanlık sanat ustalarının yanı sıra, savunma zanaatını gerçekten öğrendi ve şimdi kulübün ana savunma uygulayıcısı rolünü üstlendi.

Bu rol, sadece zekice savunma yapmakla değil, aynı zamanda İspanya başkentindeki tribünlerde olduğu gibi sahada da düşmanca yapmakla tanımlanıyor.

Eski Atleti takım arkadaşı Kieran Trippier rövanş öncesi tahminde bulunarak, "Birinci dakikadan itibaren taç çizgisinden sarı kartlar isteyecekler ve oyuncular diğerlerini sarıp sarmalayacak."

"Oyuncuların hakemin etrafında dolaşmasını istiyor. Savic bu gece büyük isim olacak, Man City'nin tam karşısında olacak."

Yine de, Çarşamba günkü karşılaşmada Savic'in soğukkanlılığını kaybettiğini görmek şaşırtıcıydı.

İlk maçta, City oyuncularının dikkatini dağıtmaya, Jack Grealish'in saçlarıyla alay etmeye ve Kevin De Bruyne'i sinirlendirmeye çalışmıştı.

Ancak ikinci ayakta, City onları kendi taktikleriyle yenerken bu disiplin ortadan kalktı.

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Savic, Phil Foden'a zorbalık etmeye çalıştı, ancak başarısız oldu. İngiliz milli oyuncu daha fazlası için bastırdı ve Karadağlı bu savaşı kaybetti.

Savic, görünüşe göre Raheem Sterling'e kafa attı ve Grealish'in bir kez daha saçını çekti.

Maçtan sonra tünelde daha çirkin sahnelere karıştı ve UEFA, hakem raporu geldikten sonra ne olduğunu hiç şüphesiz tam olarak araştıracaktır.

Savic, City'deki kariyerinde bir Premier Lig madalyasına sahip olsa da, bu onun şanlı kariyerinde kısa bir bölüm.

City, bu yılın ilerleyen bölümlerinde bu olağanüstü ve dramatik şampiyonluğun 10. yıldönümünü kutlamak için bir ekip toplantısı düzenlediğinde, Savic orada olmayacak.

Son karşılaşmadaki herhangi bir kötü hareketinden dolayı değil. City'deki kariyerinde küçük bir rol oyuncusu olduğu için kutlamada yer almayacak.