Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Jamie Carragher'ın Anfield kulübünde birlikte geçirdikleri süre boyunca antrenmanda Luis Suarez ile karşılaşmaktan korktuğunu söyledi.

Uruguaylı yıldız, 2011 yılında Ajax'tan Kırmızılara katıldı ve kulüpte üç yıl geçirerek Premier Lig'de lider bir oyuncu oldu.

Ancak hücum oyuncusunun antrenmandaki yoğunluğu bazı takım arkadaşları için çok fazlaydı. Bu durum stoper Carragher'ı etkiledi.

Ne söylendi?

Gerrard, The Overlap'ta Uruguaylı ve Fernando Torres arasında bir forvet olarak kimi seçeceği sorulduğunda, "Her ikisi de olağanüstüydü, ancak her şeye sahip olduğu için Suarez derim" dedi.

"En iyi oyuncularla oynadım: Xabi Alonso, Javier Mascherano, Fernando Torres, ancak Suarez farklıydı.

"Kiminle oynarsan oyna, sana maçı kazanacağını hissettiriyordu. Her maç. Rakibin kim olduğu önemli değildi.

Nasıl antrenman yapıyorsa öyle oynuyordu. Carra ile yaptığımız konuşmalarımızdan birini hatırlıyorum.

"Carra'nın bana 'Antrenmanda her gün ona karşı oynamak istemiyorum' dediğini hatırlıyorum. Antrenmanda o kadar yoğundu ve yaptığının farkında bile olmadığını düşündüğüm şeylerle sizi utandırabilirdi.

"O seken bir tüccardı, seni ezer, sana hükmeder ve sana zorbalık ederdi."

Suarez'in Liverpool kariyeri

Suarez, Liverpool formasıyla çıktığı tüm müsabakalarda 133 maçta 82 gol kaydetti.

Ancak kulüpte geçirdiği süre tartışmalı olaylarla gölgelendi.

Manchester United defans oyuncusu Patrice Evra'ya karşı ırkçı taciz nedeniyle askıya alındı ​​ve para cezasına çarptırıldı. Ardından Chelsea'nin Branislav Ivanovic'i ısırdığı için bir para cezası daha aldı.

2014'te Barcelona'ya katıldı ve 2020'de Atletico Madrid'e gelmeden önce dört La Liga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

