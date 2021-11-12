Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, PSG ve City ile alay etti: Paranız yeterli değil

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi hedef alırken Manchester City'ye de gönderme yaptı.

Nasser Al-Khelaifi, Alman devinin onursal başkanı ile sık sık karşılaştırılıyor ve hakkında "Yeni Uli Hoeness" yorumları yapılıyor.

Ancak durumun kahramanı Hoeness bu durumdan hoşnut gibi görünmüyor.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness ne söyledi?

"11 Lives" (11 Leben) podcast yayınında konuşan Uli Hoeness, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin fahiş bütçelere rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasına dikkat çekti ve Katarlı iş insanını "hazır yiyici" olarak nitelendirdi:

"Benimle aynı olduğunu sanmıyorum. Futbolu sevip sevmediğini bilmiyorum. İkimiz arasındaki fark ne mi? Ben paramı kazanmak için çok çalıştım ama ona hediye olarak verildi. Bunun için çalışmasına gerek yoktu."

"Fahiş bütçelerine rağmen ikisi de şu ana kadar hiçbir şey kazanamadı. Hiçbir şey… İkisinin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok. Yine bize kaybedecekler. Her zaman değil ama zaman zaman."

Hoeness, PSG ve Manchester City'ye karşı galibiyet aldıklarında kendini, "Sizin paranız yetmez!" diyerek motive ettiğini anlatıyor:

"Hedefimiz hep bu olmalı. Onlara karşı galip geldiğimizde çok seviniyorum. "Sizin b*ktan paranız yetmez demek beni motive ediyor."

Üç kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı nasıl?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Alman devi grubunda Barcelona, Dynamo Kiev ve Benfica'ya karşı oynadığı dört maçtan da galip geldi. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, 23 Kasım'da Kiev deplasmanına gidecekler ve gruptaki son maçlarını Barcelona'ya karşı 8 Aralık'ta oynayacaklar.

Bu sezon Mbappe, Neymar, Messi hücum üçlüsüyle beklentileri arşa çıkaran PSG ise Şampiyonlar Ligi grubunda oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fransız devi, 24 Kasım'da Manchester City ile karşı karşıya gelecek ve 7 Aralık'ta Club Brugge'ü konuk edecek.

PSG ile aynı grupta olan Manchester City ise gruptaki 4 maçından 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Guardiola'nın öğrencileri tek mağlubiyetlerini Fransız devi karşısında aldı. PSG maçının ardından Manchester City gruptaki son karşılaşmasını 7 Aralık'ta RB Leipzig'e karşı oynayacak.

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