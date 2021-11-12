Kylian Mbappe'nin hayali için son 50 gün

Paris Saint-Germain'in yıldızı, 1 Ocak itibarıyla Real Madrid ile yasal olarak görüşebilir.

Bir Cristiano Ronaldo hayranı olarak büyüyen Kylian Mbappe'nin Real Madrid forması giymek istediği uzun süredir biliniyor.

Fransız golcü bu hayalini gerçekleştirmek için yıldızlar topluluğundan oluşan bir kadro kuran kulübünden ayrılmak istiyor.

Kylian Mbappe'nin Madrid hayali için son 50 gün

Lionel Messi'nin PSG'ye Cristiano Ronaldo'nun ise Manchester United'a gittiği transfer döneminde bir büyük anlaşmaya daha şahit olabilir ve Mbappe'yi Madrid formasıyla görebilirdik. Ancak Fransız golcünün planları bir seneliğine beklemek zorunda kaldı.

Mbappe geçtiğimiz transfer döneminde her ne kadar Real Madrid'e imza atmaya hazırlansa da PSG, İspanyol devinin tekliflerini görmezden geldi ve 22 yaşındaki yıldız yoluna Ligue 1'de devam etti.

Fakat PSG ile yeniden anlaşmayan Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bu nedenle Fransız golcü, 1 Ocak itibarıyla Real Madrid ile yasal olarak görüşebilir.

Mbappe'nin serbest kalması ve planlarını yasal olarak sürdürmesi için son 50 günü.

Real Madrid, Kylian Mbappe'ye ne kadar verecek?

AS'ın haberine göre; Kylian Mbappe'yi kadroya katmak isteyen Real Madrid kasasını uzun süredir bu plana göre ayarlıyor.

İspanyol devine ücretsiz olarak katılacak olan Fransız golcü maaşının yanı sıra büyük bir transfer bonusu alacak.

Kısacası Madrid'de her şey hazır ve tek eksik Kylian Mbappe. Zaman geldiğinde Mbappe'nin hayalini gerçeğe dönüştürmek için hiçbir engel yok.

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