Neymar, Brezilya maçında hakemin üzerine yürüdü

Brezilya'nın Kolombiya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ilk yarısında Neymar, hakem Roberto Tobar'ın üzerine yürüdü.

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Brezilya, Kolombiya'yı misafir etti. PSG'nin yıldızı ülkesiyle 1-0'lık galibiyete uzanırken hakeme karşı oldukça öfkeliydi.

Hakem Roberto Tobar ile dokuzuncu dakikada münakaşaya giren Neymar bu olay için kart görmese de ilerleyen dakikalarda sarı kart ile cezalandırıldı.

Ne oldu?

Karşılaşmanın dokuzuncu dakikasında Neymar, hakem Tobar ile karşı karşıya geldi ve üzerine yürüdü.

Neymar trying to catch a case! pic.twitter.com/heKSGEojxu — Andrew Williams (@AMW_FC) November 12, 2021

PSG'nin yıldızı maçın ilerleyen saatlerinde Brezilya'yı öne geçmek için zorlarken gol atmaya yakındı, ancak nihai katkısını Lucas Paqueta'nın golündeki asistiyle gerçekleştirdi.

Brezilya ise bu galibiyetle birlikte 2022 Dünya Kupası'na resmi olarak katılma hakkı kazandı.

Neymar'ın Dünya Kupası elemelerine katkıları

Brezilya, Kolombiya karşısında CONMEBOL elemelerinde yenilmezlik serisine devam ederken Neymar da bir asist kaydetti.

Ayrıca bu asist ile birlikte Dünya Kupası eleme rekorunu korudu.

Brezilya'nın bu sezon oynadığı son 12 maçta yedi gol, yedi asist ile ülkesine katkı sağladı.

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