Sadece Bursaspor'un stadyumu Bitci Timsah Park'ta uygulanan ekstra güvenlik önlemleri neler?

ÖZEL HABER | Samet Çayır @sametcayir

Türkiye'de özellikle son 15 yılda birçok yeni stadyum yapıldı ve ülke, bu anlamda adeta seviye atladı.

Taraftarların önemli bir kısmı bu modern, büyük stadyumlara karşı çıksa da bir grup taraftar daha konforlu olduğu için bu yapıları benimsemiş durumda.

Fakat modern bir stadyum olarak görünmesine rağmen ciddi sorunlar yaşanan stadyumlar da var.

Bunların başında da bilinen ismiyle Timsah Arena olan ve son dönemde yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Bitci Timsah Park adını alan stadyum geliyor.

Timsah Park'ta hangi sorunlar var?

Goal Türkiye'ye yakın kaynaklar, Bursaspor'un iç saha maçlarında yaşanan ve diğer stadyumlarda görülmeyen bazı uygulamalardan söz ediyor.

Bunların başında da ilk üç sıraya oturma yasağı geliyor. Bursasporlu taraftarlar, stadyuma girdiklerinde ilk üç sıraya oturamıyor çünkü polis, bu üç sıranın oturulmasına müsade etmiyor. Bu uygulama ile ilgili şu ana kadar yapılan resmî bir açıklama yok.

Türkiye'deki diğer stadyumlarda ise bu tür bir uygulama söz konusu değil.

Bununla birlikte maçlara girilirken her stadyumda sadece Passolig kontrolü yeterli oluyor. Fakat kaynakların belirttiğine göre Timsah Park'a girilirken bazı tribünler için Passolig ile birlikte kimlk ibrazı da zorunlu.

Bu uygulamanın da stadyuma girişi geciktirdiği söyleniyor.

Timsah Park, plansız bir şekilde mi inşa edildi?

Timsah Park'ta, ekstra güvenlik önlemleri dışında başka problemler de mevcut.

Özellikle maç öncesi sosyalleşmek için stadyumun çevresinde herhangi bir cafe veya restaurant bulunmuyor. Bu da stadyum çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşların zaman zaman şikâyetlerine neden olabiliyor.

Çünkü taraftarların, maç öncesi o bölge dışında vakit geçirebilecek alanları yok.

Otopark problemi, büfelerin yeterli sayıda olmaması ve dengesiz fiyat politikaları uygulaması, stadyum kapılarının ve bununla birlikte toplu ulaşımın da yetersiz olması, kaynakların belirttiği sorunlardan bazıları.

Son zamanlarda eskisi gibi dolu görünmeyen Bitci Timsah Park'ın, komple revize edilmeye ihtiyacı var gibi. Hem Bursaspor hem de A Millî Takım için.

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