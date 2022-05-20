Bayern Münih, Lewandowski'nin yerine kimi transfer edebilir? Kane ve Haller listenin başını çekiyor

Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamayacağını yönetime bildiren Robert Lewandowski, Wolfsburg mücadelesinin ardından büyük ihtimalle kulüpteki son maçına çıktığını söylemişti.

Başkan Hainer, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı santraforu takımda tutacakları konusunda ısrarcı, ama Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentiler giderek kuvvetleniyor.

Lewandowski'nin ayrılık talebi Bayern için oldukça kötü bir zamanda gerçekleşti. Uzun süre Lewandowski'nin veliahtı olarak gösterilen Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı. Haaland'ı kaybeden Dortmund ise vakit kaybetmeden RB Salzburg'un genç yıldız adayı Karim Adeyemi'ye imza attırdı.

Peki Bayern'in elindeki seçenekler neler? Gelin, birlikte göz atalım.

Harry Kane | Tottenham

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Geçen yaz Manchester City'nin ısrarla transfer etmek istediği, fakat Tottenham'dan koparamadığı Harry Kane hiç kuşkusuz Avrupa'nın en kaliteli golcülerinden biri. 2014'ten bu yana Premier Lig'de beş kez 20 gol barajını geçen Kane, bu sezona yavaş girmesine rağmen Conte'nin göreve gelmesiyle birlikte toparlandı ve ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltti.

28 yaşındaki golcü Bayern için en ideal adaylardan biri, fakat Kane'i Londra'dan ayrılmaya ikna etmek hiç kolay değil. Finansal dengelere son derece önem veren Bayern'in, Tottenham yönetimini tatmin edecek bir bonservis önermesi pek olası gözükmüyor. Kane'in 2024'e kadar sözleşmesinin bulunması, Manchester City'nin yüklü tekliflerine bile sırt çeviren Tottenham'ın elini güçlendiriyor.

Premier Lig'de son haftaya Arsenal'ın önünde dördüncü sırada giren Tottenham yerini korur ve Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, bu Kane'in ayrılık konusunda gönülsüz davranmasına neden olabilir.

Sebastien Haller | Ajax

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Lewandowski'nin yerine Haller'in geçmesi Bavyera'da ilk kez konuşulan bir senaryo değil. Fildişili golcü, 2019'da Lewandowski'nin ayrılık ihtimali doğduğunda Bayern'in gündemine aldığı isimlerden biriydi. Ancak o dönemde Lewandowski takımda kalmış, Haller ise 50 milyon euro karşılığında Frankfurt'tan West Ham'a transfer olmuştu.

Anlaşmadaki ödeme planına sadık kalamayan Londra ekibi, Haller'i Ocak 2021'de 22.5 milyon euro'ya Ajax'a satmak zorunda kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir performans sergileyerek sekiz maçta 11 gol atan Haller, Eredivisie'de ise 31 maçta 21 kez fileleri sarsarak gol kralı oldu.

Frankfurt formasıyla iki sezon Bundesliga'da top koşturan Haller, Almanya'daki ikinci yılında 29 lig maçında 15 gol kaydetmişti.

Sasa Kalajdzic | Stuttgart

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Bayen Ocak ayında, henüz Lewandowski'nin takımdan ayrılması gündemde dahi yokken Kalajdzic için Stuttgart ile temasa geçmişti. Fakat 24 yaşındaki Avusturyalı forvet şu anda Bayern'de birinci opsiyon olabilecek seviyede değil. Bayern, Kalajdzic'i transfer listesine büyük ihtimalle geleceğe dönük bir proje olarak eklemişti. Lewandowski'nin ayrılığı muhtemelen daha yüksek kalibreli bir ismin kadroya katılmasını gerektirecek, fakat bu Kalajdzic'in rotasyona eklenmesi için engel değil.

Yaklaşık 20 milyon euro'luk, makul sayılabilecek bir bonservis bedeline sahip Kalajdzic, hava toplarındaki hakimiyetiyle Julian Nagelsmann'ın istediği türden bir hücumcu. Bu sezon ligde 15 maçta altı gol atan Kalajdzic, bu gollerin üçünü kafayla attı.

Patrik Schick | Leverkusen

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Futbolseverlerin hafızalarına Euro 2020'de İskoçya'ya karşı orta sahadan attığı nefis golle kazınan Çek forvet bu sezon adeta patlama yaptı. Serie A ve Bundesliga'daki ilk beş sezonunda toplam 129 maçta 35 gol atabilen Schick, 2021/22 sezonunda ligde 27 maçta 24 gol kaydetti.

Henüz 26 yaşında olan Schick kariyerinin zirve yıllarına yeni giriyor. Bundesliga'ya yabancı olmaması da önemli bir artı. Ocak ayında verdiği bir röportajda Lewandowski'ye olan hayranlığını dile getiren Schick, Polonyalı golcüyü izleyerek sürekli ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söylemişti.

Bu açıklamadan sadece aylar sonra idol olarak gördüğü Lewandowski'nin boşluğunu doldurma görevini üstlenebilir. Ancak Leverkusen sportif direktörü Simon Rolfes'in Schick'i kesinlikle satmayacakları yönündeki demecini hatırlatmakta fayda var.

Richarlison | Everton

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Brezilya futbolunda yeni jenerasyonun en önemli isimlerinden biri olarak görülen Richarlison'un kısa süre içinde bir üst seviyeye sıçraması kimseyi şaşırtmaz. 25 yaşındaki forvet geçmişte verdiği demeçlerde Everton'da kalıp, Merseyside ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söylemişti. Fakat Everton bu hedefe hiç olmadığı kadar uzak gözüküyor. Öyle ki, uzun süre düşme hattında yer alan takım Premier Lig'de kalmayı bitime bir hafta kala garantileyebildi.

Son dokuz maçta altı gol atarak takımın Premier Lig'e tutunmasında büyük rol oynayan Richarlison, hayallerini gerçekleştirmek için farklı sulara yelken açmayı tercih edebilir. Bunun için en ideal limanlardan biri de hiç kuşkusuz Bayern Münih.

Richarlison, Bayern seviyesinde beklenen katkıyı verebilir mi, bunu kestirmek güç, ama taraftarlarla kurduğu sıkı bağlara ve sahaya yansıtmaktan çekinmediği ateşli karakterine bakarak Allianz Arena'da da çok sevileceğini söyleyebiliriz.