Münih’in genç yıldızı Malik Tillman, milli takım konusundaki kararını kesin olarak verirken Almanya’ya rağmen ABD’yi tercih etme kararı aldı.

Nürnberg doğumlu olan genç yıldız, babası aracılığıyla ABD’de oynama hakkına sahipti.

19 yaşındaki forvet, Almanya’nın U15 takımı için iki kez forma giyme fırsatını yakaladı.

Ancak şimdi, Katar'daki Dünya Kupası'ndan birkaç ay önce, Euro 2024'e ev sahipliği yapan Almanya’yı seçmeyerek 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri’nde oynayacak.

Tillman’nın kararı şaşkınlık yarattı

Gençlik kariyerinin çoğunu Almanya için oynamış olmasına rağmen, Tillman şimdi ülke değiştirmeyi seçti ve bu süreçte doğduğu ülke için oynamaya karar verdi.

Kicker'ın aktardığına göre genç antrenör Antonio Di Salvo, "Malik'in kararından dolayı üzgünüz ve bu bizi çok şaşırttı.

"Üst düzey milli takıma olan bakış açısı söz konusu olduğunda, yoğun görüş alışverişinde bulunmuştuk" dedi.

Tillman, şu anda sergilediği performansla geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olarak gösteriliyor.

ABD’nin maç programı nasıl görünüyor?

Rusya 2018'de dünya sahnesindeki yokluklarını telafi etmek için önümüzdeki ay bir dizi hazırlık maçı oynayan ABD, zorlu maçlarla Katar’daki turnuva için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

ABD, Dünya Kupası’nın B Grubunda yer alırken İngiltere ve İran ile oynayacak.

Ayrıca; İskoçya, Galler ve Ukrayna üçlüsünden bir takım da ABD’nin grubunda yer alması muhtemel olan diğer ekipler arasındaki yerini alacak.

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