2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya altı konfederasyondan katılacak 36 orta, 69 yardımcı ve 24 video yardımcı hakemin belli olduğu bildirildi.

2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupası dahil uluslararası birçok önemli turnuvada düdük çalan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, listede yer almadı.

2022 Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler yer alacak

2022 Dünya Kupası'nda maç yönetecek isimler listesinde, tarihte ilk kez kadın hakemlere yer verildi.

Buna göre Fransız Stephanie Frappart, Ruandalı Salima Mukansanga ve Japon Yoshimi Yamashita orta; Brezilyalı Neuza Back, Meksikalı Karen Diaz Medina ve ABD'li Kathryn Nesbitt ise yardımcı hakem olarak turnuvada boy gösterecek.

Collina ne söyledi?

Atamaları değerlendiren FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, şu yorumu yaptı:

"Dünya Kupası'nda hakem seçimindeki ilk kriterimiz, her zaman 'yüksek kalite' olmuştur. Dünya genelinde en yüksek seviyedeki isimlerin turnuvaya katılması, seçim kriterimizi oluşturdu.

"2018 Dünya Kupası'nın çok başarılı geçmesinin temel nedenlerinden birisi de hakemlerin yüksek standarttaki maç yönetimleriydi.

Katar'daki turnuvada, bu çıtayı daha da yükseğe çekmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Daha fazlası için:

Aubameyang veda etti

Şampiyonlar Ligi'ni en çok hangi takım kazandı?

Ancelotti, Bale'ın vedası hakkında konuştu