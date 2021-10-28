Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Bayern Münih, rakibine 5-0 mağlup olarak kötü bir gece geçirdi.

Almanya'nın dev takımı Bayern Münih, çarşamba günü deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 5-0'lık çok ağır bir mağlubiyet yaşadı.

Borussia Mönchengladbach, mücadelede iki dakika içerisinde öne geçti ve karşılaşmanın 21. dakikasında 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bayern, tarihinde ilk kez bir Almanya Kupası maçında bu kadar erken üç gol yedi.

Ramy Bensebaini ve Breel Embolo; ev sahibi takım adına ikişer gol atarken Kouadio Kone ise Borussia Mönchengladbach'ın ilk golünü attı.

Ne söylendi?

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic; maçtan sonra ARD'ye verdiği demeçte şöyle konuştu: "Kesinlikle şok oldum. Sanki biz, maçta değil gibiydik. Her durumda bizden daha iyilerdi.

"Adeta toplu bir elektrik kesintisi yaşadık. Bu sonuç kesinlikle açıklanamaz. Gladbach'ın, her zaman ne kadar zor bir rakip olduğunu biliyoruz ve bunu önceden konuşmuştuk. Dürüst olmak gerekirse bu skoru açıklamak çok zor."

Covid-19'dan dolayı takımla birlikte olamayan teknik adamları Julian Nagelsmann'ın yokluğunun, bu sonuçla hiçbir alakası olmadığını söyleyen Salihamidzic, "Tabii ki koçun bizimle olmasını isterdik ama mağlubiyetin hocanın yokluğuyla hiçbir ilgisi yok.

"Bizim için her şey fazlasıyla ters gitti ve koçun bizimle olamaması, yenilginin sebeplerinden birisi olamaz" dedi.

Bayern Münih için tarihi bir yenilgi

Bayern'in; Gladbach'a yenilmesi, son 32 turunda Almanya Kupası'ndan elendikleri üst üste ikinci sezon oldu.

Almanya'nın dev ekibi Bayern, 1994-95 ve 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez, arka arkaya sezonlarda son 16'ya kalamadı.

Ayrıca Bayern, 1978 yılında Fortuna Dusseldorf'a bir Bundesliga maçında 7-1 mağlup olmasından bu yana ilk kez, bir müsabakadan 5 gol farkla yenik ayrıldı.

Bayern Münih en son 2019 yılının Kasım ayında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak bir maçta 5 gol yemişti. Bayern Münih'in o dönemki teknik direktörü Niko Kovac, bu sonucun ardından görevinden alınmıştı.

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