Barcelona kulübü, Rayo Vallecano'ya kaybedilmesinin ardından tartışılan hocası Koeman'ı gönderirken Xavi'nin, kulübün başına geçmesini istiyor.

Barcelona, çarşamba günü Rayo Vallecano yenilgisinin ardından baş antrenör olarak takımın başına geçirdiği Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı görevden aldı. Goal; Barcelona'nın yeni teknik direktörünün, kulübün efsane isimlerinden birisi olan Xavi olacağı bilgisine ulaştı.

La Liga'daki ilk 10 maçından sadece dördünü kazanabilen Barcelona, Lig tablosunun 9. sırasında yer alıyor.

Ne söylendi?

Barcelona kulübünden yapılan açıklama, "FC Barcelona, Ronald Koeman'ı A takım teknik direktörü görevinden aldı. Kulüp başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından bu kararı kendisine bildirmiştir.

"Ronald Koeman, perşembe günü Ciudad Deportiva'da takıma veda edecek.

"FC Barcelona, kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder ve profesyonel kariyerinde başarılar diler" denildi.

Xavi'ye teklif götürüldü

Goal; uzun süredir Barcelona'nın, Al Sadd Teknik Direktörü Xavi'ye teklif götürdüğünü doğruluyor. Xavi, Ronald koeman'ın yerine geçebilir.

Xavi'nin, Katar kulübüyle bir sözleşmesi var fakat Barcelona, eski efsane oyucusunu kulübün başına getirmek için serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Rayo Vallecano yenilgisi ise bu süreci oldukça hızlandırdı.

Goal; Laporta'nın, Koeman'a olan inancını birkaç hafta önce kaybettiğini fakat sezona kötü başlanmasına rağmen Hollandalı hocaya sabredildiği bilgisine de ulaşmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Barcelona'nıın, ardından Rayo'ya 1-0 yenilmesi bardağı taşıran son damla oldu ve Laporta, teknik direktörünün değişmesi gerektiğini hissetti.

Koeman ne kadar görevde kaldı?

Hollandalı teknik adam, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2'lik ağır yenilgisinin sonrasında, Quique Setien'in yerine geçerek 2020'nin Ağustos ayında Barcelona teknik direktörü olmuştu.

Ronald Koeman, ilk sezonunda Barcelona ile Copa del Rey kupasını kazanmayı başardı.

Kulübün büyük bir kargaşa döneminden geçtiğini gören Hollandalı teknik direktör, Barcelona'nın ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiğine ve bu nedenle, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasına da şahit oldu.

Koeman, Barcelona'nın başında 67 maça çıkarken 40 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

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