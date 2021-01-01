Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann

Bayern Münih, Hansi Flick'in takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından Julian Nagelsmann ile 2026'ya dek sözleşme imzaladı.

Bundesliga'da üst üste dokuzuncu şampiyonluğuna bir galibiyet uzaklıkta bulunan Bayern Münih'te bir süredir devam eden teknik direktör bilmecesi son buldu.

Bayern Münih sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Hansi Flick'in istifasını kabul etti ve takımı gelecek sezondan itibaren Julian Nagelsmann'ın çalıştıracağını açıkladı.

Hem Bayern'in hem de Nagelsmann'ın görev yaptığı Leipzig'in açıkladığı bu gelişmeyle beraber 33 yaşındaki Nagelsmann'ın üçüncü takımı Almanya'nın en büyüğü olacak. 2026 yılına dek Bayern Münih'i çalıştıracak olan Nagelsmann'ın kazanacağı yıllık ücret açıklanmadı.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Nagelsmann ne söyledi?

Bayern Münih'i çalıştırmanın eşsiz bir fırsat olduğunu söyleyen Nagelsmann heyecanını gizlemedi:

"Bayern Münih'i çalıştıracak olmak büyük bir fırsat. Böyle bir şansım olursa bunu gerçekleştirmek isteyeceğimi hiçbir zaman gizlemedim.

"Bu benim adıma çok özel. Bu nedenle Oliver Mintzlaff'a ve durumu çözüme kavuşturan Leipzig'deki tüm yönetecilere teşekkür etmek istiyorum."

Tarihin en pahalı teknik direktörü

Julian Nagelsmann ile çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bayern Münih Sportif Direktörü Hasna Salihamidzic, genç çalıştırıcının Bayern Münih ile büyük başarılar yakalayacağına emin olduğunu söyledi.

Öte yandan Goal'ün edindiği bilgiye göre Bayern Münih, kulübü Leipzig ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Nagelsmann için 20-25 milyon euro arasında bir tazminat bedeli ödeyecek. Bu durum Nagelsmann'ı 2011 yazında Porto'dan Chelsea'ye 15 milyon euro karşılığında geçen Andre Villas Boas'ın önünde futbol tarihinin en pahalı teknik direktörü yapacak.

Geçtiğimiz sezon Leipzig'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan Nagelsmann, bu sezon da takımını Bundesliga'da ikinci sıraya yerleştirmiş ve Bayern ile son haftaya dek şampiyonluk mücadelesi vermişti.

Flick Almanya'ya

Yaşanan bu gelişmenin ardından Bayern'i geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Hansi Flick'in bu gelişmenin ardından Euro 2020'nin ardından görevden ayrılacağını açıklayan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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