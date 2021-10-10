Bayern Münih, Barcelona'nın genç yıldızlarını yağmalayacak

Alman devi, Barcelona'nın düştüğü zor durumdan faydalanarak genç yetenekleri kadrosuna toplamak istiyor.

Julian Nagelsmann yönetiminde geleceğin kadrosunu şimdiden şekillendirmek isteyen Bayern Münih, kancayı Barcelona’nın genç yeteneklerine taktı.

Katalanların içinde bulunduğu finansal durumu fırsata çevirmeyi planlayan Bayern, sahada ezici bir üstünlük kurduğu Barcelona’da bir darbe de transferde indirmek istiyor.

Diario Sport’tan Toni Juanmarti’nin haberine göre; Bayern, Barcelona kadrosunda yer alan ve geleceğin yıldızları olarak görülen birkaç isimle temasa geçti. Alman devi, genç yıldızları uzun vadeli ve sağlam ekonomik temellere dayanan projesiyle ikna etmeyi hedefliyor.

Listede kimler var?

Bayern’in ilgilendiği isimler arasında Frenkie de Jong, Pedri, Sergino Dest ve Riqui Puig yer alıyor. Bayern bunlara ek olarak önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan Ousmane Dembele ve Messi’den 10 numaralı formayı devralan Ansu Fati’nin durumlarını da yakından takip ediyor.

Uzun yıllardır yakaladığı başarılı çizgiyi bozmadan yoluna devam eden Bayern, hem sportif, hem de ekonomik açıdan bir istikrar abidesine dönüştü. Sezona çok kötü giren Barcelona, Messi’nin ayrılmasıyla elinde tuttuğu rekabetçilik kozunu da kaybetmiş gibi gözüküyor.

Nagelsmann'a güven tam

Kısa süre önce Bayern CEO’luğuna getirilen efsane file bekçisi Oliver Kahn, listede yer alan genç oyuncuları mevkilerine düşünmeden kadroya katmaya hazır.

Bayern yönetimi, Julian Nagelsmann gibi bir teknik dehanın bu yetenek havuzundan her koşulda verimli bir takım yaratmayı başaracağına inanıyor.

Barcelona cephesi ise Bayern başta olmak üzere Avrupa’nın diğer devlerinden gelebilecek transfer tehditlerinin farkında. Ancak ekonomik şartların kötülüğü, Barcelona’yı makul bir bonservis karşılığında bazı oyuncuları elden çıkarmaya zorlayabilir.

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