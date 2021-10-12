Barcelona'ya Guardiola darbesi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan ekibi, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın hamlesiyle sarsıldı.

Lionel Messi'nin PSG'ye transferinin ardından hücum hattında büyük bir sorun yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmayı da gol atamadan kaybeden Barcelona'da golcü arayışları sürerken, bir numaralı hedef Manchester City forması giyen Raheem Sterling. Katalan ekibinin en büyük rakibi ise eski hocası Pep Guardiola.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre takımıyla olan kontratı 2023'te bitecek Sterling, Barcelona forması giyme istese de birkaç gün önce takımdaki geleceğini netleştirmek için Guardiola ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız oyuncu bu görüşmede tecrübeli hocanın planlarında olması halinde yüzde yüzünü vereceğine söz verdi.

Barcelona'yı kabul etmişti

Sözleşme görüşmelerini geri plana iterek, saha içine odaklanacağını belirten Sterling yaz aylarında Barcelona'da oynamayı kabul etmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Barcelona'nın Sterling'in sözleşmesini uzatmaması halinde ara transfer döneminde ya da gelecek yaz 26 yaşındaki oyuncu için hamle yapması bekleniyordu.

Kariyerinin en iyi dönemini Guardiola yönetiminde 2019-2020 sezonunda geçiren Sterling, sezonu 54 maçta 33 gol ve beş asistle tamamlamıştı. Bu sezonun geride kalan bölümünde yedi maçta bir gol atan Sterling, EURO 2020'de final oynayan İngiltere'nin en önemli gol silahlarından biri olmuş ve turnuvada üç gol atmıştı.

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