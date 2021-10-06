Barcelona'ya 85 milyon euro'luk gece yarısı şoku!

Katalan devinin CEO'su Ferran Reverter kulübün ekonomik durumunu masaya yatırırken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekonomik açıdan tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiren Barcelona'nın CEO'su Ferran Reverter, Katalan devinin mali durumunu özetlerken dikkat çekici bir detayı paylaştı. Eski başkan Josep María Bartomeu döneminde yapılan harcamalara ve transferlere vurgu yapan Reverter, ilginç bir iddiada bulundu.

Barcelona'nın geçmiş dönemde mali durumundan habersiz harcamalar yaptığını belirten Reverter, bu harcamalardan biri olarak Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın transferini örnek gösterdi. Reverter'ın iddiasına göre Barcelona, Atletico Madrid'den 120 milyon euro karşılığında transfer ettiği Griezmann'ın mali şartlarını karşılayamıyordu.

Son dakika kredisi

Yıldız oyuncunun maliyetini karşılayacak paranın kulüpte olmadığını Griezmann'ın imza atacağı gece fark eden Barcelona yönetiminin bu transfere resmiyet kazandırabilmek için hızlı bir şekilde 85 milyon euro'luk kredi çektiğini belirten Reverter, eski yönetimin bu tarzda çok sayıda transfere imza attığını ve bu durumun kulübü zora soktuğunu söyledi.

Philippe Coutinho transferinin de bu tarz bir son dakika kredisi içerdiğini belirten Reverter, Katalan ekibinin Brezilyalı oyuncu için ise 16.6 milyon euro'luk kredi çektiğini açıkladı.

Öte yandan maaş bütçesi konusunda bu sezon La Liga'da Real Madrid'in çok gerisine düşen Barcelona'da teknik direktör değişikliği ana gündem maddesi olmaya devam etse de yeni hocaya ve ekibine yıllık sadece 2.9 milyon euro ödeyebilecek durumda olmak yönetimin elini kolunu bağlıyor.

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