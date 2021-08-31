Barcelona'nın golcüsü Serie A'da ligde kalma savaşı verecek

Katalan ekibinde bekleneni veremeyen genç oyuncu, kariyerin İtalya'da sürdürecek.

Avrupa futbolunda transferin son saatlerinde hareketli günler yaşanırken, Barcelona'da yeterince forma şansı bulamayan Arnavut golcü Rey Manaj, Speiza formasıyla Serie A'ya döndü. İtalyan ekibinin Manaj için 500 bin euro'luk kiralama bedeli ödeyeceği ve sezon sonunda 2.5 milyon euro'ya oyuncunun bonservisini alabileceği kaydedildi.

İspanya 2. Ligi takımlarından Albacete'de oynarken Barcelona'nın alt liglerde mücadele eden B takımına transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu zaman zaman A takım maçlarında da kadroya dahil olsa da sahaya çıkamamıştı. Geçen sezon Barcelona B Takımı'nın formasını giydiği 22 maçta rakip fileleri 14 kez havalandıran Manaj, daha önce de İtalya'da top koşturmuştu.

Spezia'nın hücum hattı zayıf

Kariyerinin çok büyük bir bölümü İtalya'da geçen Manaj, 2016'da 500 bin euro karşılığında Inter'e transfer olmuş ancak mavi-siyahlı kulüpte tutunamamıştı. Inter'in Pescara, Pisa, Granada ve Albacete gibi takımlara kiraladığı genç oyuncu, 2019'da 2 milyon euro karşılığında Albace'te giderken, bir yıl sonra aynı ücretle Barcelona B takımının yolunu tuttu.

Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Manaj'ı kadrosuna katan Speiza, Serie A'da geride kalan iki hafta sonunda bir puanla 15. sırada yer alıyor. Milli maç arası öncesinde deplasmanda konuk olduğu Lazio'ya 6-1 mağlup olan Thiago Motta'nın takımı hücum hattında oldukça zayıf bir görüntü çizmişti.

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