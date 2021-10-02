Pep Guardiola’nın eski öğrencisi Danilo, başarılı teknik adamın sürekli futbol düşündüğü görüşünde…

Manchester City’de iki şampiyonluk yaşayan Danilo, ardından Cancelo transferindeki anlaşma gereği Juventus’un yolunu tutmuştu.

İngiliz devindeki iki sezonunda Pep Guardiola ile çalışan Brezilyalı sağ bek, forma giydiği diğer takımlarda da Zinedine Zidane, Maurizio Sarri ve Massimiliano Allegri gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

Danilo, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın kafasını sürekli futbolun meşgul ettiğini ve evinde eşine de futbolcu gibi davrandığını düşündüğünü belirtti.

Neler söylendi?

La Repubblica’ya konuşan Danilo, farklı teknik direktörle çalışmanın kendisine neler attığını belirtti ve Guardiola’ya da ayrı bir parantez açtı:

“Şanslıyım ve birbirinden farklı, hepsi kazanma alışkanlığına sahip olan teknik direktörlerle çalıştım. Her birinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım.”

“Ancak benim olaylara bakışımı değiştiren Pep Guardiola’ydı. Sakatlığımdan ötürü onun takımında fazla oynayamadım. Onunla iyi bir ilişkiye sahip olmanın pek de kolay olmadığı doğru.”

“Pep hiçbir zaman rahat değil, sürekli futbol hakkında düşünüyor. Bence akşamları evdeyken, sahada futbolculara yaptığı gibi eşine de koltuğa gitmesini söylüyordur.”

Danilo’nun City kariyeri

Manchester City’ye Real Madrid’den transfer olan Danilo, İngiliz devindeki iki sezonunda sakatlıklarla boğuştu.

İlk sezonunda City formasını 23 Premier Lig maçında giyen oyuncu, ikinci sezonunda ise daha çok rotasyonda tercih edildi ve düzenli süre alamadı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Manchester City formasını tüm kulvarlarda toplamda 60 kez giydi ve dört kez de rakip fileleri havalandırdı.

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