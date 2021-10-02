Benzema'dan Mbappe itirafı: Kararını bana açıkladı!

Real Madrid'in yıldızı, milli takımdan arkadaşıyla ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.

La Liga'da sezona yedi maçta dokuz gol ve altı asistle başlayan ve Avrupa'nın en formda santrforlarından biri olan Karim Benzema, ülkesinin basından L'Equipe'e verdiği röportajda İspanyol devinin gündemini ve son durumunu değerlendirdi. 33 yaşındaki yıldız Real Madrid'in transfer hedefindeki Kylian Mbappe'ye değindi.

Benzema ne söyledi?

Real Madrid'in son dönemdeki hamlelerini masaya yatıran tecrübeli oyuncu, Mbappe'nin bir gün mutlaka Real Madrid forması giyeceğini öne sürdü:

"Camavinga'yı Real Madrid'e katılmadan önce kişisel olarak tanımıyordum. Henüz sadece 18 yaşında ve Casemiro, Kroos ya da Modric gibi oyuncularla birlikte oynarken kendisini geliştirebilir.

"Mbappe bir gün kesinlikle Real Madrid forması giyecek. Bunu kendisi söyledi. Bunun ne zaman olacağını ise bilmiyorum ama bence an meselesi. Real Madrid son dönemde eskisi gibi yıldız transferler yapmıyor olabilir ama hala dünyanın en iyi kulübü.

"Gençlere yatırım yapmalıyız ki günün birinde harika oyunculara dönüşebilsinler. Ben de onlara yardım edebilmek için buradayım. Onlarla sürekli ilgileniyorum ve onları geliştirmek istiyorum. Başkalarını geliştirdiğinizde takımı de geliştirirsiniz ve günün sonunda memnun olursunuz.

"Zidane ve Ronaldo ile kıyaslanamam"

Real Madrid'in eski yıldızları Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo ile kendisini kıyaslayamayacağını belirten Benzema, her iki isme de büyük bir saygı duyduğunu belirtti:

"Kaptan olmak üzerimde farklı bir baskı oluşturmuyor. Kendimi hiçbir zaman Zidane ile ya da başkasıyla kıyaslamadım. Ona ve Ronaldo'ya çok fazla saygı duyuyorum. Onların başardıklarını düşününce, kendimi onlarla kıyaslamak yerine onlardan ders almak daha mantıklı görünüyor.

"Zidane ile her zaman konuşuyoruz ve beni çok iyi anlıyor.

"Artık eskisi gibi genç bir futbolcu değilim. Kendime daha iyi bakmam gerekiyor. Maç biter bitmez beş dakika boyunca soğuk suyla duş alıyorum. Ertesi gün biraz dinlenip koşu yapıyorum ve ağırlık çalışmalarına zaman ayırıyorum."

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