Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?

Sivasspor maçında direkt kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın, kaç maç ceza alacağı merak konusu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, sahasında Sivasspor'u ağırlayan siyah-beyazlıların hocası Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından direkt kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Müsabakanın 43. dakikasında Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı bir pozisyona sinirlenen Sergen Yalçın, itirazlarını sürdürünce oyundan atıldı.

Bozdoğan'ın yerde kaldığı sırada, Beşiktaş'ın savunmasında görev yapan Serdar Saatçı takım arkadaşının tedavisinin yapılması için topu dışarı göndermek istedi. Ancak, o anda itirazlarını sürdüren Sergen Yalçın, henüz oyun alanını terk etmemişken öfkeyle topa vurdu.

Bunun üzerine hakem, o bölgeye geldi ve Sergen Yalçın'a kırmızı kartını gösterdi. Müsabakanın ilerleyen anlarında yedek kulübesinde olamayan siyah-beyazlıların hocası, karşılaşmayı trübünden takip etti.

Beşiktaş'ın hocası, yedek kulübesinde olmadığı anlarda oyuncularına taktik vermeyi sürdürdü. Teknik heyetle haberleşen Sergen Yalçın, maçın son düdüğüne kadar direktiflerini oyuncularına yardımcıları aracılığıyla aktardı.

Bu olay üzerine; direkt kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın, ne kadar süre takımından ayrı kalacağı merak konusu oldu. Bir sonraki maçta, Başakşehir'e konuk olacak siyah-beyazlılar bir sonraki maçında ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle Galatasaray derbisinde başarılı teknik direktörlerinin yedek kulübesinde olmasını umuyor.

Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Disiplin Talimatının 94. maddesine göre Sergen Yalçın, en az bir maç Beşiktaş'ın başında sahaya çıkamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî sitesinde, kırmızı kart gören futbolcu veya diğer görevliler için şu şekilde bir açıklama bulunuyor:

''Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.''

Sergen Yalçın eğer bir hafta ceza alırsa, 10. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde kenarda olabilecek.

Maçta neler yaşandı?

Vodafone Park'ta ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 32. dakikasında sağ kanattan Rosier'in ortasına harika bir vuruş yapan Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Devreye 1-0 önde giren siyah beyazlı takım, mücadelenin ikinci yarısına da istekli başladı. Ancak, maçın 54. dakikasında Pedro Henrique'ye engel olmak isterken kafayla ters bir vuruş yapan Rıdvan Yılmaz, topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle maça eşitlik geldi.

Sivasspor, beraberliği sağladıktan sonra ani ataklarla Beşiktaş kalesinde etkili olmaya başladı. Mücadele'nin 69. dakikasında, kendi kalesine gol atan Rıdvan'ın sol kanattan ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Güven Yalçın, hem kendisinin hem de Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti.

Güven Yalçın'ın iki gol birden kaydettiği müsabakayı 2-1 kazanan Beşiktaş, maç fazlasıyla Süper Lig'in ikinci sırasına yükseldi.