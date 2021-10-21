Barcelona'nın 135 milyon euro'luk yıldızı, Newcastle'a doğru

Katalan ekibinin astronomik bir bedelle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, bedavaya Newcastle'a gidebilir.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satıldıktan sonra teknik direktörü Steve Bruce ile yolları ayıran ve bu sezon ligde kalma mücadelesi vermesi beklenen Newcastle United gelecek sezonun transfer planlamasına başladı.

Ligde geride kalan sekiz maçta galibiyeti bulunmayan Newcastle gözünü büyük yıldızlara dikti.

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre İngiliz ekibi Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ousmane Dembele'yi önemli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Barcelona'ya Neymar'ın PSG'ye transferinin ardından Dortmund'dan 135 milyon euro'luk astronomik transfer ücretiyle transfer olan genç oyuncu, bekleneni verememişti.

Bu sezon oynamadı

Geçtiğimiz sezon Katalan ekibinde 44 karşılaşmada forma giyen ve sezonu 11 gol, beş asist ile tamamlayan Dembele, EURO 2020'de ülkesi Fransa'nın formasını da giymişti. Fransa'nın geniş hücum rotasyonunda iki maçta şans bulan yıldız oyuncu, turnuvayı 32 dakika ile tamamlamıştı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz süre alamayan Dembele, takımıyla henüz kontrat yenilemedi.

Öte yandan Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Neymar ile yolların ayrılmasının ardından Kylian Mbappe ile anlaştıklarını ancak teknik direktör Ernesto Valverde'nin çizgide kullanabileceği bir oyuncu istemesi üzerine Mbappe'den vazgeçerek, Dembele'yi aldıklarını açıklamıştı.

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